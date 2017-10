(ER) - La finale de la 27e édition du BGL BNP Paribas Luxembourg opposera ce samedi l'Allemande Carina Witthoeft (WTA 73) à la Portoricaine Monica Puig (WTA 69).

Après avoir éliminé lors du 1er tour la tête de série n°1 Angélique Kerber, Monica Puig (24 ans) a poursuivi son parcours sans faute sur les courts de Kockelsheuer en assurant ce vendredi soir sa participation à la finale du WTA de Luxembourg.



Opposée à la Belge Elise Mertens (WTA38/n°5), la championne olympique de Rio n'a laissé aucune chance à sa rivale en début de match. Intraitable sur son service, Puig a logiquement remporté la première manche sur le score de 6-2 et 31 minutes.

Le second set a été plus accroché et ce n'est qu'en fin de partie que la Limbourgeoise a perdu pied à 5-5 avant de concéder son service et le match 7-5 en 59 minutes.



Carina Witthoeft disputera pour la première fois de sa carrière une finale WTA.

Photo: Fernand Konnen

En début de soirée, et pour leur quatrième affrontement sur le circuit, Carina Witthoeft (22 ans) a pris la mesure de Pauline Parmentier (WTA 101) pour la troisième fois en s'imposant en trois sets: 7-6, 1-6, 6-3 après une rencontre qui a duré 2h18' et qui a été marquée pas de nombreux déchets techniques.



Lors du premier set, les deux joueuses ont aligné les break et contre-break. Résultat: sur les douze jeux de la premières manche, deux ont été remportés par la serveuse. Au final, c'est Witthoeft qui s'est montrée la moins maladroite en dominant le jeu décisif 7 points à 2 après un peu plus d'une heure de jeu (1h01').

Le scénario de la seconde manche était différent. Parmentier prenait les échanges à son compte et dictait sa loi: 4-0 avant de conclure 6-1 après 34 minutes.



Dans le dernier set, la joueuse allemande retrouvait des couleurs et prenait les devants après avoir pris le service de la Française, 2-1 puis 4-1. Pour son septième match de la semaine, Parmentier ne lâchait rien mais Witthoeft conservait la main et assurait sa présence en finale sur sa première balle de match 6-3 après 43 minutes.



La finale est programmée ce samedi après 15h.



Dans le tableau du double, Kirsten Flipkens et Eugenie Bouchard ont pris la mesure en demi-finales des Allemandes Anna-Lena Friedsam et Antonia Lottner en 1h34': 5-7, 7-5 et 10-4 au super jeu décisif.

En finale, la paire belgo-canadienne sera opposée à la Néerlandaise Lesley Kerhove et la Biélorusse Lidziya Marozava. Ces dernières ont pris la mesure de l'Américaine Varvara Lepchenko et de la Hongroise Fanny Stollar en trois manches également: 6-7 (2), 6-2 et 10-8.