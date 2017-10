(LW) - Les organisateurs du tournoi WTA de Luxembourg ont annoncé les forfaits de Lucie Safarova, Roberta Vinci et Océane Dodin pour l'édition 2017 du tournoi qui se déroulera du 14 au 21 octobre.



La Tchèque Safarova, l'Italienne Vinci et la Française Dodin ne fouleront pas les courts de Kockelscheuer dans une dizaine de jours et pour cause, elles sont blessées et ont déclaré forfait, ont annoncé ce mercredi les organisateurs du tournoi.



Conséquence, la Canadienne Eugenie Bouchard intégrera le tableau final alors que l'Américaine Madison Brengle et la Croate Petra Martic remplaceront la paire Vinci-Dodin.