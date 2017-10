La jeune (17 ans) Luxembourgeoise Eléonora Molinaro (WTA 804) a offert une belle résistance face à la Belge Yanina Wickmayer (27 ans, WTA 119), samedi à Kockelscheuer, au premier tour des qualifications du BGL BNP Paribas Luxembourg, s'inclinant en deux manches, 6-7 (6), 3-6 et 1h26' de jeu.

Par Jean-François Colin



Après la Française Mathilde Johansson (1-6, 6-7 (4)) en 2015 et l'Américaine Lauren Davis (0-6, 2-6) l'année dernière, c'est la Belge Yanina Wickmayer (27 ans, WTA 119) qui se présentait en face de la jeune Luxembourgeoise Eléonora Molinaro (17 ans, WTA 804), ce samedi après-midi au premier tour des qualifications du BGL BNP Paribas Luxembourg Open à Kockelscheuer.

Commencé peu après 16 heures, le duel belgo-luxembourgeois sort à peine le Court central de sa torpeur typique d'un samedi de qualifs, qui plus est dans une capitale grand-ducale baignée lascivement dans la douceur automnale d'un été indien éclatant.

Plus puissante, plus aguerrie, plus précise et plus relâchée, Wickmayer pose d'emblée son empreinte sur la partie en s'adjugeant les six premiers points.



Rapidement toutefois, Molinaro s'affranchit de la pression inhérente à son statut d'unique représentante nationale du tournoi, sous les yeux du... trio luxembourgeois qui a animé Kockelscheuer tout au long de ces dix dernières années: Anne Kremer, Claudine Schaul et Mandy Minella; à l'arraché, la droitière des Arquebusiers égalise à un partout.

Principalement grâce à son arme favorite, le service, puissant et précis, la Luxembourgeoise reste solidement accrochée aux basques de la joueuse flamande: cinq jeux et... cinq aces de chaque côté après 38 minutes.

Un tie-break rocambolesque



Et... cinq minutes plus tard, le tableau-marquoir du Court central indique toujours la stricte égalité entre l'ex-n°12 mondiale, demi-finaliste à Luxembourg en 2009, et la teenager répertoriée au... 804e rang mondial: 6-6, tie-break! Un jeu décisif où la Lierroise s'envole à... 6-0, avant un rocambolesque retour de manivelle de Molinaro à... 6-6, avec au passage la double complicité du filet, et puis le coup de rein salvateur de Wickmayer pour l'emporter 8 points à 6 en 51 minutes.

Peu rompue au rythme et à l'intensité d'un tel débat, la n°2 luxembourgeoise cède sous les coups de boutoir de la récente demi-finaliste à Guangzhou et abandonne pour la première fois de la rencontre sa mise en jeu au troisième jeu de la seconde manche (1-2).

Admirable de cran et de combativité, la joueuse des Arquebusiers continue de pilonner sur son service, s'accroche tant bien que mal à 3-4, mais doit finalement s'avouer vaincue trois jeux à six au bout d'1h26' de match.