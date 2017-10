(JFC). - La Néerlandaise Kiki Bertens (WTA 30/n°2), et la Belge Elise Mertens (WTA 38/n°5), sont les deux seules têtes de série - sur huit au départ - rescapées dans les quarts de finale du BGL BNP Paribas Luxembourg Open, qui se joueront ce jeudi à Kockelscheuer.



La véritable hécatombe du premier tour du BGL BNP Paribas Luxembourg Open, qui avait vu chuter... 50% des têtes de série (4 sur 8) s'est... en partie poursuivie en ouverture de la journée de mercredi, consacrée à Kockelscheuer aux rencontres du deuxième tour. A nouveau, le tableau a perdu en route la moitié des rescapées.

Elles seront donc deux têtes de série à fouler le Stadium de Kockelscheuer ce jeudi pour les quarts de finale. Classée n°2, Kiki Bertens (WTA 30) se hisse pour la troisième fois à ce stade du tournoi, après 2014 et 2016 - elle avait même atteint les demi-finales l'année passée. Déjà victorieuse de deux tournois cette année (Gstaad et Nuremberg), la n°1 néerlandaise a profité ce mercredi en 8e de finale de l'abandon de l'Allemande Andrea Petkovic (30 ans, WTA 94), souffrant d'une gastroentérite, alors que le tableau-marquoir indiquait 6-2, 2-1 en faveur de Bertens.



Tout comme la Batave, Elise Mertens (WTA 38) a fait honneur à son statut de tête de série n°5. Dans une partie aux allures de montagnes russes, la n°1 belge a souffert pour prendre la mesure de l'Américaine Madison Brengle (WTA 85). La Limbourgeoise a eu besoin de trois sets pour assurer sa place en quarts de finale 6-2, 0-6, 6-3 après une heure et quarante-six minutes de match.



La Belge Elise Mertens a fait honneur à son statut de tête de série en se hissant en quart de finale du BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Photo: Fernand Konnen

Par contre, autre tête de série toujours en lice au 2e tour, l'Estonienne de 21 ans Anett Kontaveit, tête de série n°3 (WTA 35) a subi la loi en deux sets, 4-6, 4-6 et 1h23' de la Britannique Heather Watson (25 ans), classée seulement n°81 mondiale. Voilà donc la native de l'île anglo-normande de Guernesey propulsée en quart de finale, elle qui n'avait jamais encore remporté le moindre match à Luxembourg avant cette 27e édition. Sa prochaine adversaire n'est autre qu'Elise Mertens, ce jeudi.



La Britannique Heather Watson se hisse pour la première fois de sa carrière en quarts de finale à Luxembourg

Photo: Fernand Konnen

Faillite sud-américaine

Des qualifications aux quarts de finale: c'est la trajectoire fulgurante de la Française Pauline Parmentier (31 ans, WTA 101) qui a aligné ce mercredi un cinquième succès d'affilée depuis samedi sur le decoturf de Kockelscheuer, au détriment de la Paraguayenne Veronica Cepede Royg (25 ans, WTA 78): 7-5, 6-1. Et la faillite sud-américaine a été complète, ce mercredi en 8e de finale, avec la défaite de la tête de série n°7, la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (21 ans, WTA 58) des oeuvres de Johanna Larsson (29 ans, WTA 79). L'expérimentée Suédoise s'est imposée au terme d'un thriller de 2h19' en trois sets, 3-6, 7-6 (5), 6-2, et rejoint, comme en 2014 et 2016, les quarts de finale du tournoi grand-ducal. Elle n'est jamais allée plus loin...



La jeune Allemande Carina Witthoeft (22 ans, WTA 73), qui avait sué sang et eau au premier tour pour écarter l'Américaine Varvara Lepchenko (tête de série n°8), n'a mis qu'une heure et sept minutes pour se débarrasser (6-2, 6-3) de la Russe Evgeniya Rodina (28 ans, WTA 86). Pour sa quatrième participation à Luxembourg, la Hambourgeoise accède au stade inédit des quarts de finale. Elle y fera face à la tête de série n°2, la Néerlandaise Kiki Bertens.



Les résultats des huitièmes de finale

Heather Watson (GBR/WTA 81) bat Anett Kontaveit (EST/25/n°3) 6-4, 6-4

Elise Mertens (BEL/38/n°5) bat Madison Brengle (USA/85) 6-2, 0-6, 6-3

Carina Witthoeft (ALL/73) bat Evgeniya Rodina (RUS/86) 6-2, 6-3

Pauline Parmentier (FRA/101/Qual.) bat Veronica Cepede Royg (PAR/78) 7-5, 6-1

Johanna Larsson (SUE/79) bat Beatriz Haddad Maia (BRE/58/n°7) 3-6, 7-6 (5), 6-2

Kiki Bertens (NED/30/n°2) bat Andrea Petkovic (ALL/94) 6-2, 2-1 abandon



Le programme des quarts de finale (à jouer ce jeudi)

Elise Mertens (BEL/38/n°5) - Heather Watson (GBR/WTA 81)



Johanna Larsson (SUE/79) - Pauline Parmentier (FRA/101/Qual)



Kiki Bertens (NED/30/n°2) - Carina Witthoeft (ALL/73)