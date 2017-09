En plus de la Biélorusse Victoria Azarenka, déjà confirmée en juillet, le BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2017 accueillera deux autres anciennes lauréates, du 14 au 21 octobre à Kockelscheuer, dont la tenante du titre, la Roumaine Monica Niculescu. Ainsi que quelques surprises, dont la présence de... Gilles Muller pour un double mixte exhibition.

Par Jean-François Colin

Après avoir annoncé précédemment les présences de la Biélorusse Victoria Azarenka (28 ans, WTA 199), ex-n°1 mondiale et vainqueure à Luxembourg en 2011, de retour à la compétition après une "pause-bébé" (elle est la maman depuis le 20 décembre 2016 d'un petit Léo), de la blonde Canadienne Eugenie Bouchard (23 ans, WTA 87) et de la Néerlandaise Kiki Bertens (25 ans, WTA 29), demi-finaliste en 2016, les organisatrices ont dévoilé ce mardi le plateau (pratiquement) complet de la 27e édition du tournoi WTA de Luxembourg.

Cinq joueuses émargent au Top 50 mondial: outre Bertens, les trentenaires tchèques Barbora Strycova (31 ans, habituée de Kockelscheuer et finaliste en 2014, et Lucie Safarova (30 ans), respectivement 25e et 28e mondiales, l'Estonienne Anett Kontaveit (21 ans, WTA 31), valeur montante du tennis mondial qui a remporté son premier titre WTA cette année à 's-Hertogenbosch, et la Belge Elise Mertens (21 ans, WTA 40), investiront les courts du CK Sportcenter du 14 au 21 octobre.

Par ailleurs, en plus d'Azarenka précitée, deux anciennes lauréates du tournoi ont confirmé leur présence: la tenante du titre et finaliste malheureuse en 2011 et 2012, la Roumaine Monica Niculescu (29 ans, WTA 56), ainsi que la vétéran Italienne Roberta Vinci (34 ans, WTA 84), qui avait soulevé le trophée en 2010 déjà.

Souvent présents en nombre en voisins dans les travées de Kockelscheuer, les spectateurs belges et allemands pourront supporter les habituées des lieux Kirsten Flipkens (31 ans, WTA 67), Sabine Lisicki (27 ans, WTA 173), finaliste en 2009, Tatjana Maria (30 ans, WTA 54), Carina Witthoeft (22 ans, WTA 76) ou Anna Lena Friedsam.



A contrario, pas de trace pour cette 27e édition des habituelles Yanina Wickmayer, Alison van Uytvanck, Julia Goerges, Mona Barthel, Laura Siegemund, Andrea Petkovic ou Annika Beck, lauréate en 2014, toutes absentes pour des raisons diverses.



Eléonora Molinaro et... Gilles Muller pour le Luxembourg



Côté luxembourgeois, et en l'absence de la n°1 Mandy Minella, qui devrait accoucher de son premier enfant en novembre, le public de Kockelscheuer pourra admirer la progression de la jeune Eléonora Molinaro (17 ans, WTA 815), n°2 nationale en pleine progression, et qui vient tout juste de renouer avec la compétition après une blessure à la cheville droite.

"Mulles" à Kockelscheuer? Ce sera le mercredi 18 octobre à 20 heures, pour un double mixte exhibition



Mais, à défaut de LA n°1 grand-ducale, LE n°1 luxembourgeois foulera le Court central de Kockelscheuer le mercredi 18 octobre à 20 heures! De retour sur le contient européen après une tournée asiatique qui l'aura mené à Tokyo et Shanghaï, Gilles Muller (ATP 23) prendra en effet part à un double mixte exhibition au côté de la populaire Belge Kirsten Flipkens, pour affronter la paire Mike Scheidweiler / Johanna Larsson (Suède). Pour le plus grand plaisir des spectateurs.



Le plateau des joueuses en 2017



Tableau principal

1. Barbora Strycova (CZE/WTA 25)

2. Lucie Safarova (CZE/28)

3. Kiki Bertens (NED/29)

4. Anett Kontaveit (EST/31)

5. Elise Mertens (BEL/40)

6. Sorana Cirstea (ROU/52)



7. Tatjana Maria (GER/54)



8. Monica Niculescu (ROU/56)



9. Lara Arruabarrena (ESP/61)



10. Océane Dodin (FRA/62)



11. Marketa Vondrousova (CZE/64)



12. Kirsten Flipkens (BEL/67)



13. Camila Giorgi (ITA/69)

14. Monica Puig (PUR/70)

15. Beatriz Haddad Maia (BRA/71)



16. Magda Linette (POL/74)



17. Carina Witthoeft (GER/76)



18. Veronica Cepede Royg (PAR/77)



19. Heather Watson (GBR/78)



20. Varvara Lepchenko (USA/79)

21. Roberta Vinci (ITA/84)

22. Johanna Larsson (SWE/85)

23. Ajla Tomljanovic (CRO/176)

Wild-cards pour le tableau principal

24. Victoria Azarenka (BLR/199)

25. Sabine Lisicki (GER/173)

26. Eugenie Bouchard (CAN/87)

Wild-cards pour le tableau des qualifications

Anna Lena Friedsam (GER/-)

Eléonora Molinaro (LUX/815)