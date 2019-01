Les premiers champions nationaux 2019 de cyclo-cross sont connus. Mathieu Kockelmann et Marie Schreiber ont dicté leur loi chez les débutants. Jérôme Junker a reconduit son titres chez les Masters. Loïc Bettendorff s'est montré intraitable chez les Juniors.

Bettendorff, Kockelmann, Schreiber et Junker sacrés

Loïc Bettendorff, c'était une évidence chez les Juniors! Fallait-il encore que le coureur du CT Atertdaul, souverain depuis le début de la saison, dompte les conditions particulières et le tracé du circuit de Brouch. Chose faite après une bonne demi-heure de course. Bettendorff a laissé à un peu moins de 30'' Mik Esser et à un point moins d'une minute Mats Wenzel, ses deux comparses de club.

Les premières courses avaient répondu à la logique. Mathieu Kockelmann et Marie Schreiber, qui dominent la catégorie des débutants de la tête et des épaules depuis le début de saison, ont été couronnés.

Le podium des débutantes avec Marie Schreiber sur la marche la plus haute. Photo:Hugo Barthélemy





Chez les garçons, Mathieu Kockelmann (CCI Differdange) s'est imposé devant Noé Ury (CT Atertdaul) et Jo Schmitz (CT Atertdaul). Marie Schreiber (CT Atertdaul) a elle devancé Liv Wenzel (CT Atertdaul) et Caroline Reuter (VV Tooltime).

Jérôme Junker (VU Esch) a lui conservé son titre chez les Masters en gagnant en solitaire. Christian Weyland (CC Mondercange) et Serge Bertemes (HIR Schuttrange) complètent le podium.





Jérôme Junker ajoute une médaille à sa collection. Photo: Serge Waldbillig