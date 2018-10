Dans le choc de la quatrième journée, Bettembourg a signé une quatrième victoire en autant de rencontres mais a surtout pris seul la tête du championnat. La défaite du Racing permet à Wormeldange, à Junglinster et à Niederkorn de revenir à la hauteur du club de la capitale.

Bettembourg seul en tête, Junglinster répond présent

Quatrième journée en Ligue 1

Dans le choc de la quatrième journée, Bettembourg, grâce à un doublé de Karen Marin, a signé une quatrième victoire en autant de rencontres mais a surtout pris seul la tête du championnat. La défaite du Racing permet à l’Entente Wormeldange/Munsbach/CSG, à Junglinster et à Niederkorn de revenir à la hauteur du club de la capitale. En bas de classement Schifflange et Larochette ont toujours zéro point.

21 La formation de la Jeunesse Junglinster. Photo: Stéphane Guillaume

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. La formation de la Jeunesse Junglinster. Photo: Stéphane Guillaume Ronald Martinelli, l'entraîneur de la Jeunesse Junglinster. Photo: Stéphane Guillaume L'Entente Rosport/USBC01/Christnach. Photo: Stéphane Guillaume Carlo Calmes, l'entraîneur de l'Entente Rosport/USBC01/Christnach. Photo: Stéphane Guillaume Junglinster - Entente Rosport 6-2.- Laura Davelli (en blanc, Junglinster) et Mariel Sauber. Photo: Stéphane Guillaume Junglinster - Entente Rosport 6-2.- Kelly Fraga, la gardien de l'Entente Rosport. Photo: Stéphane Guillaume Junglinster - Entente Rosport 6-2.- Carina Nogueira (Junglinster) et Saida Camerlynck. Photo: Stéphane Guillaume Junglinster - Entente Rosport 6-2.- Luis Magalhaes. Photo: Stéphane Guillaume Junglinster - Entente Rosport 6-2.- Sara Olivieri (Junglinster) et Angelina Müsch. Photo: Stéphane Guillaume Junglinster - Entente Rosport 6-2.- Sandrina Da Silva (Junglinster) à la poursuite de Romy Gruber. Photo: Stéphane Guillaume Junglinster - Entente Rosport 6-2.- Lynn Ruppert (Junglinster) et Tessy Schiltz. Photo: Stéphane Guillaume Junglinster - Entente Rosport 6-2.- Maeve O'Hannrachain (Junglinster) et Tessy Schiltz. Photo: Stéphane Guillaume Junglinster - Entente Rosport 6-2.- Noémie Tiberi. Photo: Stéphane Guillaume Junglinster - Entente Rosport 6-2.- Noémie Tiberi (Junglinster) et Saida Camerlynck. Photo: Stéphane Guillaume Junglinster - Entente Rosport 6-2.- La joie de la Jeunesse Junglinster après le quatrième but. Photo: Stéphane Guillaume Junglinster - Entente Rosport 6-2.- Luis Magalhaes, l'arbitre du match, vient d'adresser un carton rouge à Laura Davelli. Au grand dam de la joueuse de Junglinster. Photo: Stéphane Guillaume Junglinster - Entente Rosport 6-2.- Maeve O'Hannrachain (Junglinster) et Louise Lamberty. Photo: Stéphane Guillaume Junglinster - Entente Rosport 6-2.- La détente salvatrice de Tamara Cardoso, gardienne de la Jeunesse Junglinster. Photo: Stéphane Guillaume Junglinster - Entente Rosport 6-2.- Jessica Birkel et Romy Gruber (Entente Rosport). Photo: Stéphane Guillaume Junglinster - Entente Rosport 6-2.- Annika Mohn. Photo: Stéphane Guillaume Junglinster - Entente Rosport 6-2.- Maeve O'Hannrachain et Annika Mohn (Entente Rosport). Photo: Stéphane Guillaume

Bettembourg en patron

En s’imposant 2-1 au Racing, Bettembourg a de fort belle manière pris les commandes du championnat. Pourtant, jusqu’à la pause, rien ne laissait présager que les joueuses de Dani Nunes s’imposeraient au stade Camille Polfer.

La première mi-temps fut de très bonne qualité, les deux équipes produisaient du jeu, se rendaient coup pour coup et eurent de nombreuses opportunités d'ouvrir le score.

Après la pause, Karen Marin se créait une énorme occasion mais sa frappe était repoussée avec autorité par Andréa Burtin. Ce ne fut que partie remise, puisque, magistralement bien servie par Justine Oswald, Marin trompait Burtin d’un extérieur pied droit (0-1, 68e).

Après ce but, la qualité de jeu se dégradait et les deux équipes étaient coupées en deux. Le Racing essayait tant bien que mal d’égaliser mais son jeu devenait brouillon.

La punition arrivait une nouvelle fois par Marin. Partie à la limite du hors-jeu, elle éliminait Burtin et marquait d’un angle fermé (0-2, 78e).

La messe était dite et cela malgré la réduction du score de Ndiaye pour le Racing (1-2,84e).

Touchée, Kimberley Dos Santos a dû quitter le terrain avant de reprendre sa place. Photo: Christophe Nadin

Première victoire pour Wincrange

Claudine Miller, l’entraîneuse de Wincrange, est satisfaite du résultat mais aussi de la manière. «Nous avons effectué une bonne performance, mon co-entraîneur et moi-même, nous félicitons nos joueuses.» Dès l’entame de match, et sur leur première occasion, les Wincrangeoises ouvraient le score par l’intermédiaire de la très jeune Julie Marquez (14 ans). La réaction de Ell ne se faisait pas attendre puisque Jill De Bruyn marquait deux buts coup sur coup (6e et 7e). Wincrange ne se décourageait pas et parvenait à égaliser grâce à une réalisation de Martine Schon (2-2, 30e). Ell, a aussi du répondant et en réalisant un triplé, De Bruyn donnait l’avantage à son équipe juste avant la pause, (2-3, 36e).

A la reprise, les locales trouvaient plus de dynamisme et étaient récompensées de leurs efforts par l’intermédiaire de Martine Schon (3-3, 55e). Le show de Schon continuait, auteure elle aussi d’un triplé, elle permettait à son équipe de prendre l’avantage. Cet avantage sera définitif et même consolidé par un doublé de Pia Bersheid (78e et 93e). Score final 6-3 pour Wincrange.

Junglinster tranquillement

Dans un match annoncé comme piégeux face à Rosport, Junglinster a su vite se mettre à l’abri grâce Noémie Tibéri (1-0, 3e). Malgré ce coup du sort, la rencontre restait plutôt équilibrée jusqu’à cinq minutes du terme de la première période. Suite à un manque de concentration des joueuses de Carlo Calmes, le match tournait définitivement à l’avantage de Junglinster. Lynn Ruppert s’offrait un doublé (40e et 45e) avec notamment un coup franc frappé de 50 mètres.

Au retour des vestiaires, les intentions des deux équipes étaient toujours les mêmes et les occasions de buts nombreuses. Lynn Ruppert marquait son troisième but (60e) tandis que Jessica Birkel (70e) et Sara Olivieri (80e) parachevaient le succès de la Jeunesse après la réduction du score par Romy Gruber et Annika Mohn pour Rosport (6-2).

L'Entente Wormeldange/Munsbach/CSG poursuit sa route

Pour Nicolas Bevilacqua, l’entraîneur de l’Entente Wormeldange/Munsbach/CSG, le match contre l’Entente Itzig/CeBra «était dans l’ensemble équilibré». A son avis, les deux équipes auraient pu gagner cette rencontre.

Menées au score, les joueuses de Bevilacqua ont réussi à égaliser juste avant la mi-temps grâce un but d’Aurelie Theis (2-2, 44e). En deuxième période, Sophie Maurer se chargea de donner la victoire à l’Entente Wormeldange/Munsbach/CSG (3-2, 73e).

Schifflange n’a rien pu faire face à l’attaque du Progrès

Les joueuses de Steve Senisi ont dans l’ensemble bien maîtrisé le match en l’emportant 5-0 (3-0 à la pause) face à une équipe de Schifflange qui n’a toujours pas engrangé de point.

Samedi en match avancé, les dames de Mamer, avec des réalisations de Julie Vendelbo, de Rita Leité, de Marisa Soares, de Sophie Lorang et un quadruplé de Janine Hansen, se sont facilement imposées face à Larochette (8-0).

L’apprentissage de la Ligue 1 est douloureux pour l’AS Rupensia Lusitanos Larochette. Avec 0 point, 35 buts d’encaissés et aucun but marqué, on peut dire que le bilan est anémique.

Réactions

Ronald Martinelli (Junglinster): «C’était un match très physique face à une équipe de Rosport très athlétique».

Carlo Calmes (Entente Rosport/USBC/Christnach): «Le score ne reflète pas la physionomie du match. En première mi-temps nous sommes bien et pourtant nous encaissons trois buts. Sur la globalité de la rencontre nous étions la meilleure équipe, je suis déçu mais c’est le foot».

Tiago Pereira (RFCUL): «Sincèrement, le match nul aurait été plus logique. Nous avons eu beaucoup plus d’occasions que Bettembourg. Je suis fier de mon équipe, avec un groupe complètement renouvelé on peut rivaliser avec les meilleures équipes. Nous avons montré que Bettembourg n’était pas plus fort que nous».

Sadine Correia (Bettembourg): «Je suis très contente face à une belle équipe, nous avons collectivement très bien joué. De la première à la dernière minute nous avons tout donné et notre solidarité nous a permis de gagner ce match».

A l'affiche du week-end

La Coupe des Dames est au programme ce samedi, avec notamment deux confrontations entre clubs de ligue 1: Entente Rosport/USBC/Christnach - Progrès Niederkorn et SC Bettembourg - AS Wincrange.