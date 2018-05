Il n'y aura que le soleil qui aura brillé samedi après midi à Redange. Bettembourg a profité d'une bien rare occasion de but pour gagner la division 1.

Bettembourg gagne sans briller

(DP) - Il n'y aura que le soleil qui aura brillé ce fin d'après midi à Redange. Dans un match où les occasions ont été excessivement rares et totalement insipide, Bettembourg a profité d'une bien rare occasion de but pour gagner la division 1.

Les deux lignes offensives des deux équipes sont restées avares en occasions. Bettembourg (2e Division) a inscrit le seul but du match, sur pratiquement sa seule vraie occasion. Ensuite, Wincrange (1e Division) a été incapable d'amener le danger devant la cage de Valletta.

Le match.

La case barrage est presqu'une habitude pour Wincrange qui disputait son cinquième barrage en huit saisons. L'absence de son buteur maison, Tiago Ferreira Rocha, blessé depuis quelques semaines, auteur des deux tiers des buts des nordistes cette saison, a cruellement fait mal. Nihad Sejdovic, l'entraîneur de Wincrange, a tenté de faire vibrer les cordes de son attaque en l'introduisant dans les dix dernières minutes. Mais en vain. Le score de 1-0 en faveur de Bettembourg n'était plus modifié.

Dans une rencontre où l'on s'est fortement ennuyé, mais heureusement ensoleillé, Bettembourg a trouvé l'ouverture sur un corner peu avant la pause. Le coup-de-coin tiré par Nathan Nouvier a atterri sur la tête de Mathieu Pansera, isolé, qui a placé la balle dans les filets.

Ensuite, Wincrange a peut-être dominé, mais sans que Valletta ne soit inquiété une seule fois sérieusement. La plus grosse occasion, Bisschops a hérité d'un centre... mais qui est passé derrière lui. Bettembourg avec sa ligne de quatre défenseurs n'a rien laissé passer.

La note. 5/20.

Le fait du match. Juste avant la pause, Bettembourg a profité de l'unique et seule phase de jeu "potable" pour inscrire l'unique but du match. Seul fait d'arme.

L’homme du match. Evidemment Mathieu Pansera . Auteur du seul but du match et à la conclusion de la seule lueur offensive du match, l'attaquant n'a pas manqué sa cible.

SC Bettembourg - AS Wincrange 1-0

Stade An Der Seitert, pelouse en bon état, arbitrage de M.Antonio Sgura assisté de MM. Jans, Dias Balsa et Quiterio, 512 spectateurs payants. Mi-temps: 1-0.

Evolution du score: Mathieu Pansera 1-0 (38e),

Corners: 4 (1+3) pour Wincrange; 3 (2+1) pour Bettembourg.

Carton jaune: Haddadi (50e), Gattullo (78e), Da Silva (89e) pour Bettembourg. Aucune à Wincrange.

BETTEMBOURG (4-4-2): Valletta; Goncalves, Cruz Silva (86e Vazzoler), Bensaïd, Gattullo; Testard (cap), Lumare, Da Silva Magalhaes, Nouvier; Haddadi (65e Da Silva Moco), Pansera ( 57e, Daumal).

Joueurs non utilisés: Carvalho, Reyter.

Entraîneur : Jean-Marc Gattullo

WINCRANGE (4-2-3-1): Colbach; Becker, Pereira, Habscheid (cap), Reuland,; Feltus, Karstrat; (38e Barros); Peiffer, Da Silva Oliveira (82e Ferreira Da Rocha); Oliveira Soares; Bisschops.

Joueurs non utilisés: Bewer, Oliveira Da Nascimento, Schmit.

Entraîneur: Nihad Sejdovic

Réactions



Nihad Sejdovic (entraîneur de Wincrange): «Un de nos plus mauvais match de la saison. Mais l'absence de notre attaquant nous a été préjudiciable. Nous avons affronté une équipe qui a joué avec quatre défenseurs en ligne. La différence dans le match était notre équipe très jeune. Déjà stressée en début de match, et en étant menée ensuite, elle a un peu perdu ses moyens. Alors que Bettembourg est une équipe beaucoup plus mature.»

Jean-Marc Gattullo (entraîneur de Bettembourg): «On marque au bon moment, juste avant la pause. Il y a de beaux joueurs à Wincrange, le 77 (Da Silva Oliveira), le 9 (Oliveira Soares) et le 7 (Ferreira Rocha) rentré en fin de match. C'est une équipe qui a tout donné, vendu chèrement sa peau. Les deux équipes étaient pratiquement au même niveau. On peut dire que c'est le moins mauvais qui a gagné. Mais c'est le foot. Valletta, notre gardien, a été un artisan de notre troisième place en championnat. Mais aujourd'hui, il n'a dû rien faire.»

Steve Colbach (gardien de Wincrange): «Notre attaquant nous a manqué. On rate les derniers matchs à cause de son absence. On descend aussi parce que l'on a manqué d'efficacité dans les derniers matchs de la saison. Et sur le but, c'est notre faute. On joue le marquage et le buteur est pratiquement seul . Cela ne peut pas arriver dans un tel match.»