Bettembourg n'a pas traîné au Racing mais ne doit sa victoire qu'à sa première demi-heure. En bas de classement, Colmar-Berg gagne un point, Schifflange passe juste à coté. En Ligue 2, Wincrange s'affirme à la deuxième place.

Bettembourg était pressé, Colmar-Berg gratte un point

Ell émerge à Mamer

Par Daniel Pechon

14 Sara Courbin (Racing) à la lutte avec Anouchka Besch (Bettembourg). Photo: Stéphane Guillaume

Bettembourg a remporté son dix septième succès cette saison face au Racing dans un scénario atypique: en inscrivant ses trois buts de la rencontre dans la première demi-heure (Kimberley Dos Santos, Karin Marin et un auto-goal). Le but de Julie Wojdyla en fin de match a empêché Bettembourg de boucler un premier match à l'extérieur sans encaisser (1-3).

Grâce notamment à des doublés d'Andreia Machado et de Sonia Tremont et une seconde période rondement menée face à Wormeldange/Munsbach/CSG, le Progrès a consolidé sa troisième place. Stella Inacio a égalisé au premier acte à 1-1 mais le Progrès a repris l'avance avant la pause et aligner ensuite trois buts supplémentaires au second acte (5-1).

Ell finit en force la saison

En marquant en toute fin de rencontre, Ell a écarté Mamer 3-2 et remporte son quatrième match en cinq sorties. Pour Mamer c'est la guigne, la quatrième défaite sur un but d'écart en cinq matchs! Après le but d'ouverture de Kate Thil sur un service de Logane Wegnez puis un deuxième de sa capitaine Joyce Zinelli sur un coup franc, Ell a été rejoint chaque fois au marquoir d'abord par une réalisation de Julie Vendelho ensuite un penalty de Maité Machado (82e). Le but de la victoire est tombé à la 91e (2-3), inscrit par Joyce Zinelli, auteur d'un doublé.

En arrachant le partage à Rosport/USBC/Christnach (2-2), Colmar-Berg aligne un deuxième match sans défaite pour la première fois cette saison et gagne son premier point à l'extérieur (excepté le forfait face à Lintgen/Bissen).

Schifflange qui avait surpris Itzig/Canach/Cebra au match aller (4-5), a été proche d'arracher encore un point au retour. Schifflange a ouvert la marque avant qu'un doublé de Cathy Silva et un but de Lisa Noesen n'inversent la tendance (1-3). Le F95 a remis du suspense à la 88e (2-3) mais en vain. Schifflange a marqué un minimum de deux buts lors de ses quatre derniers matchs.

VESTIAIRES

Tiago Pereira (Racing): «Un très beau but de Julie Wojdyla. Encore une fois on était juste 11 avec une jeune fille. Bettembourg a logiquement dominé le match , mais on a ''gagné'' la deuxième mi-temps. Excellente réaction de mes joueuses après le 0-3 qui était le score à la mi-temps. On va devoir se serrer les coudes jusqu’à la fin de la saison, mais malgré tout ces problèmes, l'équipe reste vivante, et est même très vivante.» Racing - Bettembourg 1-3



Tiago Pereira, l'entraîneur du Racing. Photo: Stéphane Guillaume

Steve Senisi (Progrès): «Nous savons que Wormeldange est une bonne équipe et a déjà créé de belles surprises cette saison. L'ambition du jour était de se relancer après les derniers matchs et d’aller défendre cette troisième place. Le but de Sonia en début de deuxième période a été le déclencheur du match. C’est une victoire qui donne du moral aux filles. Un bon rétablissement à notre gardienne, Andreia Margato, qui est sortie du terrain (arcade ouverte).» Progrès - Wormeldange 5-1

Hugo Dias (Itzig/Canach/CeBra): «Nous avons rendu le match très compliqué. La seule chose à retenir ce sont les 3 buts et les 3 points.» Schifflange - Itzig/Canach/CeBra 2-3

Filipe Da Cunha (Mamer): «Un match très équilibré niveau tactique, technique et engagement. Julie Vendelbo a égalisé 1-1 (score à la pause) dans un face-à-face gagnant avec la gardienne d'Ell . Et Maïté Machado a égalisé 2-2 sur penalty.» Mamer - Ell 2-3

Ligue 2: Le Swift encore ralenti

Après l'avoir emporté 3-0 au match aller, le Swift a dû concéder le partage au Fola Esch (0-0). Le leader concède son troisième match consécutif sans victoire après ...une série folle de 13 succès. Avec une neuvième victoire à domicile sur neuf possibles, Wincrange a dominé Larochette sur le score de 3-1, avec un doublé de Pia Berscheid et un auto goal. Les Nordistes doublent leurs adversaires au classement et réduisent encore leur retard sur le Swift, à deux points.

En bas de tableau, Mertert/Wasserbillig signe une victoire importante à Vianden (1-3). Les Mosellanes battues seulement deux fois en six sorties, affolent le classement jusqu'à la sixième place.

Claudine Miller (Wincrange): «Une rencontre que nous aurions dû mener 4-0 à la pause. C'était déjà 2-0 après 22 minutes. Nous somme mal rentrées dans la seconde période avant de retrouver notre football dans les 20 dernières minutes avec le 3-1 de Pia Berscheid à la 80e. Très bonne performance de l‘équipe et surtout de Martine Schon pendant tout le match et de Julie Augscheller, notre gardienne de but particulièrement durant la deuxième mi-temps.» Wincrange - Larochette 3-1

