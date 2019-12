Les deux pensionnaires de Division 1 espèrent secrètement renverser Rosport et le Progrès ce dimanche à l'occasion des huitièmes de finale de la Coupe de Luxembourg. A noter également ce samedi le déplacement délicat de la Jeunesse à Wiltz.

Bettembourg et Kehlen en quête d'exploit

Les deux pensionnaires de Division 1 espèrent secrètement renverser Rosport et le Progrès ce dimanche à l'occasion des huitièmes de finale de la Coupe de Luxembourg. A noter également ce samedi le déplacement délicat de la Jeunesse à Wiltz.

(ER) - C'est tout auréolé de son titre d'équipe de l'année 2019, décerné jeudi soir dans le cadre du gala de la presse sportive luxembourgeoise, que le F91 lancera les huitièmes de finale de la coupe ce samedi avec la réception de Mondorf.

Déjà vainqueurs en championnat, les Dudelangeois ont tout intérêt à s'imposer face aux Mondorfois pour conserver leur chance de disputer la Coupe d'Europe la saison prochaine. Et c'est bien connu, le chemin le plus court pour y parvenir reste la coupe nationale. L'autre duel entre pensionnaires de l'élite opposera le Racing à Strassen. Pour rappel en championnat, l'UNA s'était imposé 2-1 mais sur sa pelouse.

Larguée en championnat et orpheline de Nicolas Huysman, remplacé sur le banc par Sébastien Grandjean, la Jeunesse se retrouve au pied du mur avant de négocier ce samedi un périlleux déplacement à Wiltz. Septième du classement, à 11 points du podium, le club eschois n'a plus le droit à l'erreur et espère que le fameux choc psychologique lui permettra de franchir l'obstacle nordiste.

Deuxième de Promotion d'Honneur, les Wiltzois peuvent compter sur une armada offensive impressionnante emmenée notamment par un certain Sanel Ibrahimovic, un ancien de la maison bianconeri.



Rosport en terrain miné

A ce stade de la compétition, il reste deux équipes de Division 1. Le FC Kehlen, 4e de la série 1 de D1, aura l'honneur de recevoir le Progrès, meilleure attaque de la BGL Ligue avec 32 réalisations. Après avoir écarté leurs voisins de Mamer au tour précédent, Mohammed Baizidi et ses partenaires rêvent de faire tomber l'une des équipes phares du pays mais la tâche s'annonce autrement plus ardue.

Manuel Cuccu, l'entraîneur bettembourgeois croit en ses hommes. Photo: Stéphane Guillaume

Le SC Bettembourg de Manuel Cuccu, deuxième de la série 2 de D1, accueille Rosport. Un déplacement qui a tout d'un guet-apens pour le Victoria. «C'est un club de la BGL Ligue avec un Biedermann très costaud. Cela peut sentir le piège, mais on n'est pas favori et ils ne viendront pas ici dans un fauteuil. Nous, on va les respecter mais on va jouer le coup à fond!», annonce le coach Cuccu.

Swift-Canach, US Esch-Differdange et Mondercange-Fola complètent le programme de ces huitièmes de finale. A noter encore qu'une rencontre de BGL Ligue est au menu de ce dimanche, elle opposera Mühlenbach à Hostert.

Le programme

Samedi 7 décembre

16h: Dudelange - Mondorf

18h Wiltz (PH) - Jeunesse

Dimanche 8 décembre

15h30 Bettembourg (D1) - Rosport

16h Mondercange (PH) - Fola

16h Swift (PH) - Canach (PH)

16h US Esch (PH) - Differdange 03

16h Racing - Strassen

16h Kehlen (D1) - Progrès

Mise à jour de la 9e journée de BGL

Dimanche à 16h: Mühlenbach - Hostert