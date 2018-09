Bettembourg a humilié Niederkorn alors que le Racing a étrillé Rosport lors de la 2e journée de Ligue 1 qui a vu aussi le champion en titre Junglinster se rassurer face à Ell.

Bettembourg corrige Niederkorn, Junglinster se relance

Bettembourg et le Racing sont en tête du championnat avec 6 points

Par Gérôme Henrionnet



Le duel entre le Progrès et Bettembourg s'annonçait indécis avec deux formations de même niveau mais au contraire, ce match a été à sens unique. Pourtant dès l’entame de la rencontre, le rythme imposé par les joueuses de Steve Senisi, et leur pressing haut ont posé quelques soucis à la défense adverse, sans toutefois parvenir à trouver la faille. Cela a duré exactement 16 minutes avant que Léa Pizzimenti ne mystifie Andreia Estanqueiro sur une reprise de la tête à la suite d'un corner (0-1).

Niederkorn n’a même pas le temps de s’en remettre, une passe lumineuse de Justine Oswald permettait à Karen Marin de doubler la mise (0-2,18’). Au retour des vestiaires le match était plus haché et c’est à la suite d’une grosse erreur défensive que Kimberley Dos Santos tuait tous les espoirs des joueuses locales (0-3, 58’).

Après une chevauchée de 50 m plein axe, Karen Marin offrait un second but à Kimberley Dos Santos (0-4, 77e). Le calvaire n’était pas fini pour autant, Amenis Correia, dans les arrêts de jeu, clôturait la marque (0-5, 92e).

18 Karen Marin, capitaine du SC Bettembourg qui s'est imposé 5-0 face au Progrès. Photo: Stéphane Guillaume

Wincrange et Mamer se neutralisent

Après leur défaite de la semaine dernière, Junglinster avait l’obligation de se reprendre. Et même si les dames de Ronald Martinelli ont souffert pour venir à bout d’une jeune équipe d'Ell, le but de Hayette Ghodbane (60e) permet à Junglinster de se rassurer pour la suite du championnat.

Après avoir réussi de fort belle manière leur entrée en matière en l’emportant face au champion en titre, Mamer n’a pas réussi à embrayer avec une deuxième victoire. Quant à Wincrange, la formation nordiste a confirmé sa prestation de la semaine dernière. Ce score de parité (0-0) permet aux joueuses de Claudine Miller d’obtenir leur premier point.

Après sa victoire par un score fleuve la semaine précédente, le Racing était bien décidé à poursuivre sur sa lancée. Les joueuses du Victoria Rosport n'ont pas su résister aux offensives des joueuses de la capitale. Julie Wojdyla (1-0, 13e et 2-0 ,28e) et Mamy Ndiaye (3-0, 39e) avaient déjà scoré avant leur retour aux vestiaires. En seconde période, Elodie Martins (4-0, 56e), Andreia Machado (5-0e 69’) et Sara Courbin (6-0, 83e) ont contribué à la large victoire du club de la capitale.



Itzig déroule à Schifflange

L’Entente Itzig/CeBra s’est bien reprise après sa défaite initiale à domicile contre Niederkorn. En mettant beaucoup d’intensité dès l’entame du match, c’est naturellement qu’Itzig/CeBra a pris l’avantage par Lisa Noesen (0-1, 19e) puis dans la foulée par Cathy Silva (0-2, 21e). En seconde période les filles de Fernando Da Silva ont conservé le même rythme et marquant une nouvelle fois par l’intermédiaire de Cathy Silva (0-3, 50e et 0-4, 56e). Lisa Noesen a inscrit le n°5 à la 75e minute. Un match sérieux des joueuses d’Itzig face à une équipe de Schifflange qui semble connaître des problèmes d’effectif.

Battues dans les arrêts de jeu lors de la première journée, les joueuses de l'Entente Wormeldange/Munsbach/CSG avaient besoin de renouer de suite avec la victoire. Ce fut le cas face à l’AS Rupensia Lusitanos Larochette grâce à des réalisations de Sophie Maurer (19e et 58e), Stella Inacio (48’e et 80e), Melanie Quiring (63e) ainsi que Tanja Fent (90e). Voilà une victoire qui devrait redonner un peu de "peps" aux joueuses de Nicolas Bevilacqua.



Ligue 2: trois équipes à six points



L'Entente Pratzerthal/Grevels, Le Fola et Young Boys Diekirch respectivement victorieuses de l’Ent Aspelt/Remich/Bous (2-3), de Bissen (0-7) et de l’Ent CeBra/Itzig II (2-1) sont les seules équipes à avoir fait le plein de points (6/6). Par ailleurs, ces trois clubs se détachent déjà au classement général avec 3 points d’avance sur leurs premiers poursuivants.

Le Swift défait la semaine dernière lors du match phare de Ligue 2 s’est bien rattrapé en s’imposant assez facilement (5-1) contre l’Entente Differdange/Luna. Champion invaincu la saison dernière en Ligue 3, Junglinster II ne pensait pas avoir un début de championnat aussi compliqué. Défaits à domicile contre Bettembourg II (1-7), les partenaires d’Isabelle Schuler restent bloqués à 0 point. A noter que le match entre Orania Vianden et Ell II se jouera ce mardi à 19h30.

Ligue 3: Bertrange n'a pas encore encaissé

En attendant le match de l’Ent Hosigen/Norden contre Rupensia Lusitanos Larochette II ce mardi, trois équipes (Bertrange, FC Red Black Egalité 07 Pfaffenthal-Weimerskirch et Union Mertert-Wasserbillig) ont aligné une troisième victoire en trois matchs. Intraitable défensivement avec 0 but encaissé, Bertrange est aussi efficace offensivement, preuve en est, le 5-0 infligé à l’Union Titus Petange.

Le Fc Red Black Egalité n’est pas en reste avec une belle victoire 7-1 contre Rumelange. Cela a été un peu plus compliqué pour l’Union Mertert-Wasserbillig qui a difficilement battu Ell III 1-2. Le FC Wiltz avec des buts de Lisa Silva et Daniela Peneda Costa a battu le Fola Esch 2-0. Le match Entente Uelzechtdall et L'Entente Käerjéng/Rodange s’est soldé sur un score de parité 1-1.

Ils ont dit



Léa Pizzimenti (Joueuse Bettembourg): «On a fait un bon match. Dans l’ensemble, on a dominé, elles n’ont pas eu beaucoup d’occasions et nous, sur le peu d’occasions que nous avons eues, on a su les concrétiser. Je pense que la victoire est méritée.»



Steve Senisi regrette le manque d'efficacité de son équipe. Photo: Stéphane Guillaume

Steve Senisi (Progrès): «Après le premier but, on s’est écroulé. Je pense que c’est un problème mental, c’est dommage qu’on n’ait pas su rebondir. Ce qui est bien, c’est qu’à chaque début de période, on rentre bien dans le match mais malheureusement, de grosses erreurs individuelles et un manque d’efficacité devant le but nous handicapent lourdement.»

Ronald Martinelli (Junglinster): «C’était un bon match avec beaucoup d’intensité de la part des deux équipes. Nous avons été solidaires et les filles très généreuses dans l’effort. Après le faux-pas à Mamer, nous sommes sur le bon chemin et continuons à travailler.»

Tiago Pereira (RFCUL): «Je suis content avec les trois points mais pas totalement satisfait. De ce match, je ne retiens que la victoire. Je sais et les joueuses le savent aussi que nous aurions dû finir ce match avec un score beaucoup plus élevé.»

L’affiche à surveiller

La rencontre entre l'Entente Itzig/CeBra et les leaders du RFCUL, pour le compte de la 3e journée de Ligue 1, s'annonce intéressante.