Le Tribunal Fédéral a sanctionné Bertrange d'un score de forfait pour sa rencontre du dimanche 18 février reportée face à Mondercange. Une rencontre reportée à cause de l'état du terrain. Du côté du Sporting, c'est l'étonnement.

Bertrange sanctionné d'un forfait

Le Tribunal Fédéral a sanctionné Bertrange d'un score de forfait pour sa rencontre du dimanche 18 février reportée face à Mondercange. Une rencontre reportée à cause de l'état du terrain. Du côté du Sporting, c'est l'étonnement.

(DP) - C'est la stupéfaction, voir l'incompréhension à Bertrange à la suite de la décision rendue ce vendredi. Pascal Fabbri, l'entraîneur du club, était abasourdi, sans explication. «Les deux équipes se sont présentées avant le match dimanche, comme pour toute rencontre, sur l'aire de jeu. Le terrain était dangereux et couvert de couches de glace, particulièrement sur le côté et au centre du terrain. Après avoir inspecté le terrain, tout logiquement, l'arbitre a pris la décision de remettre la rencontre, la seule et bonne décision face à l'aspect dangereux à la pratique du football», dit-il.

Quelques jours avant la rencontre, les responsables du Sporting avaient demandé à la commune de travailler sur le terrain et de tenter d'éliminer les plaques de glace de la surface de jeu. Mais cette manœuvre a été jugée périlleuse par les ouvriers car elle risquait d'endommager le revêtement synthétique tout récemment installé. Rien n'a été entrepris par prudence.

Le Tribunal Fédéral a motivé sa décision par le règlement qui exige que les responsables du club local, doivent faire le nécessaire, dans la limite de leurs moyens, pour rendre le terrain praticable (dégager les lignes sur le terrain pour les rendre visibles,...). Marc Diederich, porte-parole de la FLF, souligne, cependant, que le club de Bertrange peut faire appel de cette décision. Une option que le Sporting a activée sans hésitation à l'annonce de ce forfait surprise.