Bertrange alignera un groupe rajeuni

Le Sporting a privilégié la jeunesse pour préparer son groupe pour la saison prochaine. L'équipe a été renforcée de manière équilibrée dans toutes ses lignes. L'âge moyen des dix nouvelles recrues est de 22, 5 ans.

Par Daniel Pechon

La première urgence au niveau du mercato concernait le poste de gardien de but. Bertrange avait dû confier ce poste à un joueur de champ durant une bonne partie du second tour. Deux gardiens ont finalement été recrutés: Lucas Bernardini (Jeunesse, 21 ans) et Raphael Schott (Swift, 27 ans).



En défense, trois joueurs de moins de 25 ans ont été engagés: Samuel Pereira Monteiro (Schifflange, 23 ans), Quentin Scheer (Amnéville, 23 ans) et Sula Gledis (Mamer, 24 ans).

Dans le milieu de terrain, le Sporting a poursuivi son opération de rajeunissement avec deux éléments de moins de 20 ans: Joé Bultgen (RFCUL, 19 ans), Peprah Leroy (Rodange, 19 ans).

Enfin sur le front de l'attaque: trois nouveaux joueurs ont rejoint le club: Palma Thomas (19 ans) et Andrea Loggi (23 ans) débarquent de Munsbach alors qu'Antonio Casafina (27 ans) arrive de Steinsel.

Au niveau de l'entraîneur, Pascal Fabbri, qui a passé le témoin à Soufyane Ouakdi, assure à présent le rôle de directeur sportif. «Nous avons essayé de rajeunir le groupe. Toujours dans cet état d'esprit, trois joueurs de l’équipe 2 vont intégrer le cadre de l’équipe première: Stéphane Alves (24 ans), David Luziotti (23 ans) et Luca Gomes (25 ans)», explique Fabbri.



Bertrange a terminé huitième la saison dernière en division 1 série 2, avec 31 points et entamera sa cinquième saison en division 1 en 2018-2019.