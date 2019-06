Bob Bertemes a amélioré le record national du lancer du poids. Une performance qui lui permet de valider sa participation aux Jeux olympiques 2020 qui auront lieu à Tokyo.

Bertemes s'offre un nouveau record et un ticket pour Tokyo

(ER) - Avec un lancer à 21,29 m, le lanceur au poids a non seulement remporté ce mercredi le concours de Zenica en Bosnie-Herzégovine mais il a signé un nouveau record national (21 m) et également décroché sa participation aux JO de Tokyo qui auront lieu durant l'été 2020.



Pour décrocher sa qualification, l'athlète du CAB devait signer au minimum un jet à 21,10 m entre le 1er mai 2019 et le 29 juin 2020. Grâce à cette prestation, le champion national de la spécialité s'évite une pression inutile, il va pouvoir préparer dans la sérénité le rendez-vous olympique qui aura lieu du 24 juillet au 9 août au Japon dans un peu plus d'un an.



Ce mardi à Zenica, Bertemes a dominé le Croate Filip Mihaljevic (21,03 m) et le Bosnien Mesud Pezer (20,89).