Le lanceur de poids et la cycliste ont été sacrés respectivement Sportif et Sportive luxembourgeois de l'année 2019, jeudi soir à l'occasion de l'«Awards Night» au Casino 2000 de Mondorf.

Bertemes et Majerus plébiscités

Si chez les dames, Christine Majerus a reconduit son sacre de 2018 et accroche un sixième - le cinquième consécutif - titre de Sportive de l'année à son palmarès, côté masculin, un Bob en chasse un autre, puisque Bertemes succède à Jungels au tableau d'honneur. Sans surprise, le F91 Dudelange est élu Équipe de l'année, et le sélectionneur national de football Luc Holtz, Entraîneur de l'année.

Classé deuxième l'année dernière, le lanceur de poids Bob Bertemes l'a emporté haut la main, 488 points contre 288 pour Jungels et s'offre ainsi un premier sacre. C'est aussi la première fois depuis 2002 et la victoire de David Fiegen que l'athlétisme est mis à l'honneur.

Son climax en 2019, Bertemes l'a connu le 4 août à Cessange, lorsqu'il a pulvérisé le record national avec un fabuleux jet à 22,22 m, soit la... huitième meilleure performance mondiale de l'année. L'athlète du C.A. Belvaux s'est même classé numéro quatre européen.

Quant à Bob Jungels, dauphin de Bertemes, il s'est surtout montré à son avantage en début d'année, remportant une étape du Tour de Colombie et la semi-classique belge Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Outre ces deux victoires, il a aussi signé une huitième place à Paris-Nice, la troisième place dans A travers les Flandres et la cinquième place à l'E3 BinckBank Classic. Mais le coureur de 27 ans a ensuite été déçu lors du Giro en mai et aux Championnats du monde fin septembre dans le Yorkshire.

Majerus rejoint Girardelli et Kirchen

Sur la troisième marche du podium avec 148 points, le volleyeur Kamil Rychlicki reconduit sa performance de 2018. Il est aussi le premier représentant d'un sport collectif. Les quatrième et cinquième places sont l'apanage respectivement du pilote automobile Dylan Pereira (108 points), huitième en 2018, et du joueur du F91 Dudelange, Danel Sinani (107).

Si Bertemes a collecté pratiquement le double de voix de son dauphin, l'écart est moins flagrant côté féminin, même si Christine Majerus (405 points), qui décroche le Graal pour la sixième fois (2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) l'emporte sans discussion sur la karatéka Jenny Warling (340). Ce total impressionnant porte Majerus à hauteur du skieur Marc Girardelli et du cycliste Kim Kirchen, six titres chacun, juste derrière la recordwoman absolue, la pongiste Jeanny Dom, sept fois sacrée entre 1970 et 1978.

A 32 ans, la cycliste de l'équipe Boels-Dolmans a réalisé sa meilleure saison au sein du peloton féminin. Outre le doublé (route-chrono) aux Championnats nationaux, Christine Majerus a triomphé sur la Classique du Morbihan, le Boels Ladies Tour et le GP d'Isbergues. Des prestations intéressantes qui lui ont permis d'atteindre le Top 10 mondial, une première dans sa carrière.

Sacrée en 2014 et seulement sixième en 2018, Jenny Warling (25 ans) profite de son titre de championne d’Europe des -55 kg fin mars en Espagne et de sa médaille de bronze décrochée aux Jeux européens de Minsk en juin lors de ce qu'elle considère comme «la meilleure saison de (sa) carrière» pour se glisser devant la vénérable (56 ans) Ni Xia Lian.

La pongiste, troisième avec 287 points, disputera en 2020 à Tokyo ses... cinquièmes Jeux Olympiques, suite à sa médaille de bronze décrochée lors des Jeux européens à Minsk. Celle qui fut lauréate en... 2001, devance l'escrimeuse Lis Fautsch (94 points), quatrième, et la nageuse Julie Meynen (61), cinquième.

Du côté des équipes, le F91 Dudelange, à nouveau champion national (12e titre), lauréat de la Coupe de Luxembourg et qualifié pour les poules de l'Europa League, reste la meilleure de l'année (501 points), devant la sélection nationale de football (306) et l'équipe nationale dames de tennis de table (234).

Enfin, deuxième en 2018, le sélectionneur des Roud Léiwen Luc Holtz a décroché le titre d'Entraîneur de l'année avec 378 points. L'Ettelbruckois devance de peu Dan Lorang (358, cyclisme et triathlon) et Tommy Danielsson (208, tennis de table).