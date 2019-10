L'athlète du CAB aborde les Mondiaux de Doha avec confiance et sérénité. Auteur d'une saison 2019 aboutie, il va tenter de franchir le cap des qualifications du lancer du poids programmées ce jeudi dans la fournaise du Khalifa Stadium.

Bertemes au Qatar pour écrire l'histoire

Pour la troisième fois de sa carrière, Bob Bertemes (26 ans) prendra part au concours du lancer du poids des Championnats du monde d'athlétisme. Mais contrairement à ses expériences en 2015 et 2017, il se présente à Doha avec un tout autre statut. Si lors de ses deux premières expériences à ce niveau, il s'alignait avec un ranking peu élevé (29e et 26e sur 33), le Luxembourgeois aborde le rendez-vous qatari en 8e position sur les 36 athlètes appelés à en découdre.

Auteur d'une saison exceptionnelle, avec notamment un record national pulvérisé à 22,22 m en août à Cessange, Bertemes a atteint le Top 10 mondial et décroché son ticket pour les JO de Tokyo en 2020.

Nivellement des valeurs

Ces performances qui lui ont ouvert les portes de la Ligue des diamants à Paris ou plus récemment du match Europe-Etats-Unis à Minsk. Si l'athlète du CA Belvaux n'a pas spécialement performé dans la capitale biélorusse (un jet à 20,21 m), il s'est complètement rassuré mi-septembre à Dudelange lors de la Coupe du Prince avec un lancer à 22,17 m (4e performance européenne de l'année).

A la lecture de ses prestations, Bertemes peut légitimement viser une place en finale. Mais à la lecture des statistiques concernant ses futurs rivaux, on constate que huit athlètes ont franchi le cap des 22 m durant l'année 2019, contre 6 en 2017 lors du rendez-vous de Londres.

A noter encore que c'est l'Américain Ryan Crouser qui se présentera avec le meilleur résultat avec une marque à 22,74 m.

Je ne me projette pas trop

Avant d'évoquer une place en finale, qui est programmée ce samedi 5 octobre à 19h05, le protégé de Khalid Alqawati devra franchir l'écueil des qualifications programmées ce jeudi soir à 18h20 et 19h40. Pour cela, il devra se classer parmi les 12 meilleurs.

«Je ne me projette pas trop. Mon premier objectif est de me qualifier pour la finale. Après cela, les cartes seront mélangées à nouveau et tout est possible», conclut le principal intéressé.