Bernard Zénier: «Le FC Metz à Paris? C’est un peu David contre Goliath»

Les Messins se rendent à Paris ce samedi (17h), à l'occasion de la 29e journée de championnat. Un déplacement redouté par toutes les formations de Ligue 1.

Quatre jours après le passage de la tornade Real Madrid au Parc des Princes, le FC Metz de Frédéric Hantz va devoir s’accrocher à tout ce qu’ils peut pour ne pas sombrer. Bernard Zénier préface une rencontre qui pourrait tourner en sévère punition.

Bernard, redoutez-vous la réaction des Parisiens face aux Messins?

Oui, on peut la craindre effectivement, même si je pense que le PSG ne va pas aligner la même formation que face au Real (1-2). L’ambiance risque d’être un peu tendue au départ. On connait très bien la situation du FC Metz: à l’heure actuelle, les partages de points ne suffisent plus, alors même s’il parvenait à contenir les Parisiens, les Messins ne seraient pas plus avancés au classement. Ce match, c’est un peu David contre Goliath. En tout cas, il faut s’arracher, tout peut encore arriver et je souhaite vraiment que les hommes de Frédéric Hantz puissent réaliser un vrai exploit là-bas.

En tant qu’ancien meilleur buteur de Ligue 1 (18 buts en 1987), comment appréciez-vous la performance de Nolan Roux (11 buts) ?

A son arrivée à Metz, au cours de l’été dernier, j’avais annoncé que si ce garçon parvenait à être servi dans de bonnes conditions dans la surface de réparation adverse, il allait marquer des buts. Je ne le connaissais pas trop, mais je savais qu’il était adroit. Il est bon de la tête, il «coupe» bien les ballons et bénéficie des services de Dossevi. Compte tenu des difficultés messines à inscrire des buts, ce que réalise Roux est vraiment très bien.

Emmanuel Rivière (4) a un peu plus de mal à se mettre en évidence. Pourquoi?

Vous pensez que vous pouvez retrouver le rythme du haut niveau aussi rapidement? Quand un joueur est absent six mois pour cause de blessure, il lui faut autant de temps pour revenir au niveau qui était le sien. Emmanuel Rivière a passé plus d’un an sans jouer avant de signer au FC Metz. Il est un peu en dedans mais il faut être patient avec lui. Peut-être que la saison prochaine, tout ira beaucoup mieux pour lui.

Le FC Metz, son groupe de joueurs professionnels et son vestiaire, peuvent-ils rester soudés jusqu’à la 38e journée où risquent-t-ils l’implosion?

J’étais assez inquiet de voir les buts encaissés dernièrement: des fautes techniques, des erreurs d’appréciation. Metz n’avait pas le droit de les faire dans sa situation. Mais, je remarque que ce groupe ne lâche pas et je m’en réjouis. A Paris, la manière que va utiliser le FC Metz importe peu maintenant, il n’y a que le résultat final qui va compter. Pour y croire encore un peu, il faut un succès et débuter une série.

L’enjeu de la rencontre. Le FC Metz (20e, 20 points) s’en va défier l’ogre de la Ligue 1. En championnat, le Paris-Saint-Germain (1er, 74 points) écrase tout sur son passage (24 succès en 28 journées): 86 buts inscrits, soit 60 de plus que les Messins. Metz et Paris dispute bien le même championnat, mais n’évolue certainement pas dans le même monde. A l’aller, les Mosellans avaient su tenir le choc jusqu’à l’expulsion sévère de Benoît Assou-Ekotto (56e) ce qui avait permis aux joueurs d’Unai Emery de se détacher (5-1, 5e journée). Sans Neymar (blessé), sans Cavani (suspendu), le club PSG dispose néanmoins d’un effectif bien supérieur en qualité à celui proposé par le FC Metz. Théoriquement, le suspense devrait être absent des débats. Si le Real Madrid a su dicter sa loi tactique et technique à une formation parisienne étrangement absente, les hommes de Frédéric Hantz n’affichent pas les mêmes dispositions. Vogue la galère.

Le «prono» de la rédaction. Qui va oser miser la moindre pièce sur un résultat positif du FC Metz ce samedi? Le gouffre sportif et financier qui sépare les deux clubs n’incite à aucun soupçon d’optimisme. Notre pronostic: 4 à 0 en faveur du PSG.