Bernal prend le pouvoir, Geniets aux avant-postes

La première arrivée au sommet du Tour de Suisse a permis à Antwan Tolhoek (Jumbo) de s'imposer à Flumserberg devant le nouveau leader de l'épreuve Egan Bernal (Ineos). Cette 6e étape a été marquée par une grosse échappée avec entre autres Kevin Geniets.

(ER/AFP) - L'arrivée de la montagne a bouleversé la hiérarchie du Tour de Suisse. Si le Néerlandais Antwan Tolhoek en a profité pour fêter à 25 ans sa première victoire chez les professionnels, elle a surtout permis au Colombien Bernal de prendre les commandes du classement général.



Cette étape courte, 120,2 km entre Einsiedeln et Flumserberg, a été marquée par une grosse échappée composée de 25 coureurs dont Kevin Geniets. Partis après environ une quinzaine de kilomètres, le Luxembourgeois de la Groupama et ses compagnons d'échappée ont compté une avance de plus de quatre minutes.



Dans la longue montée vers Flumserberg (hors catégorie de 8,4 km à 9,2%), le groupe de tête s'est morcelé, Geniets a été rejoint par les favoris à trois kilomètres du sommet. Il a finalement rallié l'arrivée avec un retard de 2'39" (39e). «J'avais effectivement prévu de prendre l'échappée, j'étais très satisfait d'y parvenir, les jambes et la forme sont là», a expliqué le coureur.

Tolhoek est parvenu à résister au retour fulgurant de Bernal qui s'est envolé dans les deux derniers kilomètres. Le dernier vainqueur de Paris-Nice s'est finalement classé deuxième à 17" du vainqueur du jour mais il prend la tête du classement général et succède en jaune à Peter Sagan, logiquement lâché sur les pentes vers Flumserberg.

Avant la 7e étape, qui arrive à nouveau en altitude ce vendredi (Unterterzen - St. Gotthard sur 216,6 km), Bernal compte 12" d'avance sur l'Australien Rohan Dennis (Bahrain) et 29" sur Patrick Konrad (Bora), Geniets accuse un retard de 2'30" (30e) sur le maillot jaune.



ZLM: la première étape pour Groenewegen

La 1e étape du ZLM Tour qui reliait ce jeudi Bredene à Heinkenszand, aux Pays-Bas, sur 197,9 km, s'est conclue par la victoire du Néerlandais Dylan Groenewegen (Jumbo). Le Néerlandais, qui a chuté dans les 15 derniers kilomètres, a devancé le Letton Emils Liepins (Wallonie-Bruxelles) et l'Australien Caleb Ewan (Lotto). Les Belges Jens Debusschere (Katusha) et Boris Vallée (Wanty) complètent le top 5.



Du côté des Luxembourgeois, Raphaël Kockelmann a fini 45e et Tom Wirtgen a pris la 52e place. Au général, le Néerlandais Jos van Emden (Jumbo), vainqueur du prologue mercredi, conserve le maillot de leader, Wirtgen conserve lui aussi sa 21e place (à 24") et Kockelmann a gagné 9 places, il occupe la 53e place (à 45") avant la 2e étape programmée ce vendredi entre Etten-Leur et Buchten (168,1 km). Un profil qui devrait à nouveau favoriser les sprinters.