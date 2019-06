Le Colombien Egan Bernal (Ineos) a remporté ce dimanche le Tour de Suisse au terme de la neuvième et dernière étape, une boucle autour de Goms de 101,5 km, gagnée par le Britannique Hugh Carthy (EF Education).

Sport 3 min.

Bernal décroche le Tour de Suisse, la dernière étape à Carthy

(ER/AFP) - Au classement général final, Bernal, vainqueur de Paris-Nice en mars, a devancé de 19" l'Australien Rohan Dennis (Bahrein), 2e de l'étape juste devant lui, et l'Autrichien Patrick Konrad (Bora) qui a finalement concédé 3'04". Le Top 5 de la boucle helvétique est complété par le Belge Tiesj Benoot (3'12") et le Tchèque Jan Hirt (3'13").



Bernal (22 ans), qui succède au palmarès à l'Australien Richie Porte, a pris la tête de l'épreuve après la 6e étape et a ensuite décroché la 7e étape avant de réaliser une bonne performance dans le contre-la-montre samedi. Bernal sera très attendu sur les routes du Tour de France dans deux semaines, sa formation Ineos étant en effet privée du Britannique Chris Froome, forfait.



«Je fais le plein de confiance, c'est très bien. Je ne vais pas dire que je fais partie des favoris. Geraint sera notre leader et je serai là pour l'aider», a-t-il modestement répondu, interrogé sur ses ambitions lors de la Grande Boucle. Le 15e du Tour de France en 2018 étoffe quoi qu'il en soit un palmarès qui compte également le Tour de l'Avenir en 2017 et le Tour de Californie en 2018. Le natif de Zipaquira a parfaitement géré l'ultime étape de haute montagne avec trois cols hors catégorie.



Echappé à 95 kilomètres de l'arrivée, Hugh Carthy a passé en tête la dernière difficulté, le col de la Furka, avec presque trois minutes d'avance sur ses poursuivants. Le Britannique de 24 ans a su éviter dans la descente la présence d'eau sur la chaussée résultant de la fonte des neiges pour s'imposer, son premier succès depuis le Tour des Asturies en 2016.



Kevin Geniets a coupé la ligne de cette ultime étape à la 67e place à 15'26". Au classement final, le coureur de la Groupama a fini sa première épreuve WorldTour en 52e position avec un retard de 36'54" sur Bernal.

ZLM: Ewan brise la domination de la Jumbo, Wirtgen 14e



La 4e et dernière étape du ZLM, disputé sur 170 km entre Eindhoven et Tilburg s'est soldée par un sprint qui a été enlevé par l'Australien Caleb Ewan. Le sprinter de l'équipe Lotto a devancé l'Allemand Max Walscheid et le Néerlandais Dylan Groenewegen. Au classement final, c'est le Néerlandais Mike Teunisse (Jumbo) qui s'est imposé devant son équipier norvégien Jansen (14") et le Danois de la Katusha Würtz Schmidt (16").

Tom Wirtgen s'est classé dans le peloton à l'issue de cette dernière journée. L'ancien coureur de Leopard a pris la 30e place alors que Raphaël Kockelmann a fini 85e à 1'17". Au général, Le Luxembourgeois de Wallonie-Bruxelles se classe 14e à 1'08" et le Differdangeois est 88e 19'27".



Route d'Occitanie: l'étape pour Démare, le général pour Valverde



Le Français Arnaud Démare s'est imposé dimanche au sprint lors de la quatrième et dernière étape de la Route d'Occitanie, une boucle de 154,8 km autour de Clermont-Pouyguilles, tandis que l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar) remporte le classement général pour la deuxième année consécutive.

En tête d'un peloton groupé sous la flamme rouge, Arnaud Démare, qui s'était déjà imposé au sprint deux jours plus tôt à Martres-Tolosane (Haute-Garonne), a fait parler son expérience pour coiffer sur le fil l'italien Sacha Modolo (EF Education) et le Français Julien Simon (Cofidis).



Favori de l'épreuve, le champion du monde espagnol Alejandro Valverde, doyen de l'épreuve (39 ans), a lui parfaitement tenu au classement général en remportant l'épreuve sans contestation aucune. Il sera une nouvelle fois une aide précieuse pour son leader, le Colombien Nairo Quitana, lors du prochain Tour de France dont le départ sera donné dans moins de deux semaines.