Bernal-Alaphilippe, les héros d'un Tour à rebondissements

Les temps forts de la Grande Boucle 2019

Egan Bernal, premier Colombien et plus jeune lauréat de l'après-guerre, pour vainqueur, le Français Julian Alaphilippe pour héros: la 106e édition du Tour de France a vécu une édition renversante qui a bousculé les codes.

L'imprévu, les rebondissements mais surtout la ferveur et l'enthousiasme partagés au bord des routes, l'espérance du public français de voir l'un des siens gagner jusqu'à l'abandon-surprise de Thibaut Pinot à trois jours de la fin. C'était "le Tour le plus beau" de ces dernières années pour Christian Prudhomme, "le plus excitant" pour Dave Brailsford, qui vient donc d'ajouter une nouvelle victoire au palmarès de sa formation. Coup de projecteur sur trois semaines de folie.