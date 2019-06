Le Colombien Egan Bernal a remporté ce vendredi la 7e étape du Tour de Suisse, la plus longue de l'épreuve (216,6 km), et consolidé son maillot de leader au sommet du col du Gothard. AU ZLM, Tom Wirtgen est arrivé avec le premier groupe.

Sport 2 min.

Bernal affirme ses ambitions, Wirtgen à l'affût

(ER/AFP) - Attention costaud. Au terme de l'étape partie d'Unterterzen, le coureur de l'équipe Ineos s'est imposé en solitaire avec 23" d'avance sur deux coureurs de Bahraïn, l'Italien Domenico Pozzovivo et l'Australien Rohan Dennis, 2e du classement général.

A un peu plus de deux semaines de la Grande Boucle, Bernal a consolidé son maillot de leader du classement général et s'est un peu plus positionné comme un des favoris du Tour de France, qui a récemment perdu deux de ses têtes d'affiche sur blessure, son équipier Chris Froome (Ineos) et Tom Dumoulin (Sunweb).



«Mes équipiers ont fait un travail exceptionnel, c'est fantastique», s'est félicité le grimpeur colombien. A l'issue de cette arrivée au sommet du col du Gothard, Bernal compte à présent 41" d'avance sur Dennis et 1'13" sur l'Autrichien Patrick Konrad (Bora). En attendant, les coureurs du Tour de Suisse se frotteront ce samedi à un contre-la-montre de 19,2 km autour de Goms, avant d'aborder dimanche une dernière étape courte (101,5 km) mais très accidentée, émaillée de trois ascensions hors catégorie.



«Demain (samedi), c'est sûr, je vais perdre du temps sur le chrono mais il y aura une étape de montagne dimanche, on contrôlera comme on peut. On donnera le meilleur», a commenté le vainqueur du jour.

A l'attaque jeudi, Kevin Geniets a sans doute payé cette débauche d'énergie. Le Luxembourgeois de la Groupama a fini cette étape à 19'19" de Bernal (92e), il occupe à présent la 54e place du général à 21'59".



ZLM: Groenewegen récidive

Après son succès sur la 1re étape jeudi, le sprinter néerlandais de la Jumbo a remis le couvert et remporté ce vendredi la 2e étape entre Etten-Leur et Buchten (168,1 km). Groenewegen, qui a signé sa 10e victoire de la saison, a battu l'Australien Caleb Ewan (Lotto) et son équipier Mike Teunissen. Tom Wirtgen est arrivé au coeur du peloton en 26e position alors que Raphaël Kockelmann a concédé 12" (48e).



Au classement général, c'est Teunissen qui prend la tête grâce au jeu des bonifications, il devance son équipier Van Emden de 2" et le vainqueur du jour de 5". Wirtgen a gagné cinq places et pointe au 16e rang à 26", Kockelmann est classé 58e à 59".



Ce samedi, le classement général devrait subir quelques modifications car la 3e étape entre Buchten et Landgraaf (171,4 km) propose un tracé beaucoup plus vallonné.