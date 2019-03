Berdorf-Consdorf se déplaçait sur le terrain de Mertzig pour le compte de la 17e journée. Victorieux 0-3, les visiteurs remportent une deuxième victoire de rang après celle contre Norden. Même constat pour Schifflange en série 2 qui vient est venu bout de Bertrange 1-3.

Berdorf-Consdorf et Schifflange enchaînent

Grevenmacher s'est incliné à Sanem

Berdorf-Consdorf se déplaçait sur le terrain de Mertzig pour le compte de la 17e journée. Victorieux 0-3, les visiteurs remportent une deuxième victoire de rang après celle contre Norden. Même constat pour Schifflange en série 2 qui vient est venu bout de Bertrange 1-3.

Par Andy Foyen

L'Union Berdorf-Consdorf semble être sur la bonne voie défensivement. Déjà excellents dans le secteur offensif depuis le début de la saison, les coalisés ne parvenaient pourtant jamais à garder le zéro derrière. Un déclic vient, semble-t-il, de se produire. C’est en effet pour la deuxième fois en autant de rencontres que l'USBC a enregistré une clean sheet. Cette semaine, c’est le Sporting Mertzig qui a subi la loi des Sang et Or sur le score de 0-3.



C'est l'entame de match qui a été fatale aux locaux, puisque tous les buts sont tombés dans la première demi-heure de jeu par le biais de Bibi Lopes (3e et 11e) et de Dany Lopes (30e). «On a su concrétiser trois de nos quatre premières occasions de but. En deuxième mi-temps, (…) on a joué plus bas et on aurait encore pu marquer l’un ou l’autre but sur contre-attaque», estime João Pereira très satisfait de la prestation de ses hommes.



15 La rencontre entre Mertzig et Berdorf-Consdorf a été engagée et s'est soldées par la victoire des visiteurs 3-0. Photo: Hans Krämer

Steinsel et Lorentzweiler battus



Berdorf-Consdorf engrange trois points importants, d’autant plus que Steinfort et Bastendorf sont venus à bout respectivement de Steinsel (2-0) et Lorentzweiler (0-2). Les deux équipes de tête au tapis, c'est l’Aliance Äischdall qui en profite en subtilisant la deuxième place à la suite de sa victoire contre Mersch 4-1. Schieren, à nouveau en perdition, 1-0 à Norden, cède sa quatrième place à son opposant du jour.

Le week-end dernier, Schifflange s'était facilement imposé contre Aspelt, lanterne rouge. Ce dimanche, c'est Bertrange qui en a fait les frais. Les visiteurs ont dominé la première mi-temps, mais c’est pourtant sur le score de 0-0 que les deux équipes rejoignaient les vestiaires. Grégory Molnar, peu inspiré, avait raté un penalty ainsi que deux occasions franches.



Mais le nouveau transfuge de Longlier s’est remis en question et a marqué dès le retour des vestiaires. Vingt minutes plus tard, Fenghour rétablissait l’égalité et Bertrange aurait pu prendre les devants dans la foulée sur un contre véritablement galvaudé. Molnar remettait ensuite Schifflange sur les bons rails en isolant Akab qui crucifiait Némé.



Enfin, Victor, d’une frappe lointaine, venait mettre un point final à cette rencontre (1-3). «On a su marquer d’entrée en deuxième mi-temps mais c’était une victoire très difficile mais le plus important, ce sont les trois points et on a enchaîné deux victoires de suite. Une première depuis le début de la saison», reconnaissait Grégory Molnar.

Weiler écarte Kayl-Tétange



Schifflange pointe désormais à la septième place avec 23 points, soit 12 d’avance sur Bertrange qui réalise à nouveau la mauvaise opération. En battant Aspelt 1-0, l’ASL Porto quitte sa douzième place pour un point, grâce au nul de l’Egalité 07 contre Bettembourg.



Du changement, il y en a aussi en tête. Grevenmacher, tombé à Sanem 2-0, et Mondercange, tenu en échec par Mensdorf, le grand bénéficiaire du jour est Weiler-la-Tour, auteur d’un festival offensif contre Kayl-Tétange 6-2. Les Jaune et Noir recollent en tête, en attendant le match de mise à jour du CSG, mercredi contre l’Egalité 07.

Ils ont dit



Alberto Freitas (entraîneur Berbourg): «Nous avons, comme souvent, mal commencé la rencontre. Juste avant la fin de la première mi-temps, on a marqué le 1-1 alors que Remich aurait pu alourdir le score à 0-2 ou 0-3. En deuxième mi-temps, on a pris le jeu en mains et on a su prendre les commandes, sans que Remich ne soit réellement dangereux.» Berbourg - Remich 3-1

Fernando De Almeida (entraîneur Red Black): «On est bien rentré dans le match. Par la suite, on a reculé. Bettembourg nous a dominés et a marqué le 1-1 en première mi-temps. En deuxième mi-temps, le pressing était beaucoup plus haut et on a fait le 2-1. Après, on a de nouveau reculé de manière incompréhensible sur le terrain. Bettembourg mérite le deuxième but. Ils ont encore eu trois ou quatre occasions qu’ils auraient pu concrétiser.» Red Black - Bettembourg 2-2

Francesco Controguerra (entraîneur Kehlen): «Nous étions un peu endormis pendant tout le match. Je dirais même que c’était l’une de nos pires prestations depuis le début de la saison. Deux de nos titulaires se sont blessés à l’entraînement et à l’échauffement. On était obligé de changer de formation, mais ça n’a malheureusement pas fonctionné. On ne s’est pas créé d’occasions durant la première mi-temps et il n’y avait pas d’engagement de notre part. » Medernach - Kehlen 3-1

Andy Schumann (entraîneur Äischdall): «Après le 0-1, mes joueurs ont bien réagi et on a su égaliser avant la fin de la première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a clairement dominé le match. Mes joueurs ont bien respecté les consignes. C'était un bon match et globalement un bon week-end pour l'Alliance Äischdall qui a aussi remporté un succès avec la deuxième équipe vendredi.» Äischdall – Mersch 4-1



Les chiffres

2 - Steinsel accuse un peu le coup en ce début 2019. C’est déjà la deuxième fois en trois matchs que le leader tombe contre une équipe de la deuxième partie de tableau.

3 - Weiler-la-Tour a réussi l’exploit de trouver trois fois le chemin des filets en seulement trois minutes contre Kayl-Tétange. Ce match fou s’est clôturé sur le score de 6-2.



La rencontre à suivre

Le week-end prochain, on pourrait arriver à un tournant en Série 1. En effet, Steinsel, leader en méforme recevra l’Alliance Äischdall, deuxième à sept points. En cas de victoire, Steinsel se remettrait sur les bons rails et serait difficile à rattraper. Si en revanche les jeunes visiteurs venaient à s’imposer, ils reviendraient à quatre points et relanceraient complètement ce championnat.

