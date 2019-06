Le noyau des coalisés pour la saison prochaine est connu. Outre deux gardiens et Pedro Ferro, l'USBC a recruté huit nouveaux joueurs.

Berdorf-Consdorf affiche complet

(ER) - Neuvième de la série 1 de la D1 avec 34 unités au compteur, soit deux points de mieux que le barragiste Mertzig, Berdorf-Consdorf aspire à vivre un exercice moins stressant en 2019-2020. Pour tenter de relever ce défi, le noyau va subir un impressionnant lifting durant le mercato.

Onze nouveaux joueurs vont grossir l'effectif dont deux gardiens: Ludovic Corti (Junglinster) et Fabio Matos (futsal Racing). Parmi les nouveaux éléments, on retrouve Steve Hurt (Junglinster), Tigrame Bicheler (Beggen), Dylan Magalhaes Da Graça (Wiltz), David Raimundo De Carvalho et David Rocha Pacheco (Larochette), Steeve Loupec ((Metz Devant-les-Ponts), Suleimane Baio (Grevenmacher), Daniel Ntabala (Munsbach). Notons encore que Pedro Ferro, qui avait pris du recul à la mi-saison du côté de Hamm-Benfica, va tenter de se relancer à Berdorf-Consdorf.

A noter aussi que cinq éléments ont prolongé leur aventure au stade Kuerzwénkel: Gil Medvescek, André Filipe Da Costa Caldas, André Almeida, Joao Martins et Dedé Momede Djalo.



Le club s'est aussi doté d'un directeur sportif, ce rôle sera occupé par Jean-Louis Mannon, qui occupait le rôle d'adjoint au côté de Johann Bourgadel sur le banc de Junglinster. Au rayon des départs, Nelito Da Fonseca Gomes s'est engagé avec la deuxième équipe de Rosport.