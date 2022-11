«Un délai de convalescence de trois semaines» sera nécessaire pour guérir sa blessure. Dans ces conditions le Ballon d'Or ne pourra pas participer à la compétition au Qatar.

Benzema, blessé à une cuisse, déclare forfait pour le Mondial

«Un délai de convalescence de trois semaines» sera nécessaire pour guérir sa blessure. Dans ces conditions le Ballon d'Or ne pourra pas participer à la compétition au Qatar.

(AFP) - L'étoile des champions du monde français a perdu de son éclat samedi avec le forfait de Karim Benzema, Ballon d'Or terrassé par une nouvelle blessure, un coup de massue supplémentaire pour les Bleus à trois jours d'affronter l'Australie au Mondial.

Le feuilleton des blessés continue de bousculer l'équipe de France et le dernier épisode en date prend la forme d'une violente secousse: l'attaquant du Real Madrid est à terre, comme Paul Pogba et N'Golo Kanté, Mike Maignan, Presnel Kimpembe et Christopher Nkunku.

Convalescent depuis un mois, Benzema a espéré voir le bout du tunnel, samedi, en participant à son premier entraînement collectif avec les Bleus.

Mais il a dû l'écourter, victime d'une «lésion» musculaire à la cuisse gauche, «qui nécessitera un délai de convalescence de trois semaines», a expliqué la Fédération dans un communiqué.

«De ma vie je n'ai jamais abandonné mais ce soir, il faut que je pense à l'équipe comme je l'ai toujours fait», a réagi le buteur sur Instagram. «La raison me dit de laisser ma place à quelqu'un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du monde».

A 34 ans, l'avant-centre ne disputera probablement jamais une deuxième Coupe du monde, après celle de 2014 qu'il avait terminée dans la peau de meilleur buteur français.

Pour défendre son titre, la bande de Didier Deschamps va devoir faire sans l'ancien Lyonnais, revenu en grâce après le long bannissement (2015-2021) consécutif à «l'affaire de la sextape».

Plus que jamais, la star du Paris SG Kylian Mbappé se retrouve au centre des attentes.

Remplacement possible

Le réservoir d'attaque reste néanmoins bien rempli pour les Bleus, avec Antoine Griezmann, Mbappé, Ousmane Dembélé, Kingsley Coman, Marcus Thuram, Randal Kolo Muani... et Olivier Giroud, éternel revenant et premier postulant pour remplacer Benzema.

«C'est une période un peu faste pour moi, je me sens bien physiquement, dans mon jeu, dans mon club et aussi en équipe de France», a rapporté jeudi l'avant-centre titulaire en 2018, barré ces derniers mois par le retour de «KB9» mais encore là, à 36 ans.

Les règlements de la Fifa permettent à Deschamps d'appeler un nouveau joueur jusqu'à lundi, veille de France-Australie, pour procéder à un remplacement de dernière minute en cas de blessure. Mais il peut également décider de conserver un groupe de 25 joueurs.

Une brume assez épaisse entourait l'état de santé de Benzema depuis la mi-octobre. Il se plaignait de gênes persistantes à la cuisse droite depuis plusieurs semaines, sans que la nature de ses pépins physiques ne soit clairement établie.

Il a disputé son dernier match en intégralité le 19 octobre, un Elche-Real remporté 3-0 par les Madrilènes avec un but du Français, sacré Ballon d'Or deux jours plus tôt à Paris. Et il n'a pu jouer, depuis, qu'une petite trentaine de minutes le 2 novembre en Ligue des champions.

Varane de retour

L'étirement de sa période de convalescence a commencé à poser question à l'aube du Mondial, notamment sur sa capacité à répéter les efforts à haute intensité dans la chaleur du Qatar.

S'il est préférable «d'enchaîner les matches» avant un grand tournoi, «Karim est un cas à part, c'est moins handicapant que pour un milieu de terrain», a cependant argumenté Adrien Rabiot, vendredi. «C'est un joueur de très haut niveau qui sait se gérer» et, s'il n'est pas rétabli au premier match, «ce sera au deuxième», avait lancé le milieu de la Juventus.

Benzema ne sera finalement pas avec les Bleus mardi, contre l'Australie, ni les 26 et 30 novembre contre le Danemark puis la Tunisie.

De l'autre côté du terrain, en défense, il subsiste encore un gros point d'interrogation derrière le nom de Raphaël Varane, patron de la jeune arrière-garde du haut de ses 29 ans et 87 sélections.

Le milieu de Manchester United s'est entraîné pour la première fois avec l'ensemble du groupe, samedi en fin de journée au stade Jassim-bin-Hamad de Doha. Le protocole de rétablissement semble être respecté sans accroc pour l'ex-Madrilène, fauché le 22 octobre par une inquiétante blessure à la cuisse droite.

Une rare bonne nouvelle dans un océan de tourments.