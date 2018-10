L'Irlandais San Bennett a enlevé ce mercredi à Antalya la 2e étape du Tour de Turquie et pris par la même occasion la tête du classement général.

Bennett signe le doublé en Turquie, Drucker à nouveau placé

L'Irlandais San Bennett a enlevé ce mercredi à Antalya la 2e étape du Tour de Turquie et pris par la même occasion la tête du classement général.

Après 149 km de course, Bennett a dominé le Colombien José Hodeg (Quick-Step) et l'Italien Simone Consonni (UAR) alors que Jempy Drucker a pris la 4e place du sprint. Alex Kirsch (WB Aqua Protect) a fini au sein du peloton (107e).

«C’était très chaotique et très difficile de rester ensemble mais nous savions que, avec le dernier virage avant la flamme rouge, c'était très important. Tom (Bohli), Paddy (Belvin) et moi nous sommes perdus mais j’ai pu remonter dans la roue de Paddy. Des coureurs sont venus par la gauche et nous avons perdu un peu de notre vitesse. J'ai tenté de relancer et j’ai vu le panneau d’arrivée à 300 mètres», a commenté le Luxembourgeois qui aurait pu revendiquer une nouvelle place sur le podium. «Comme la veille, l'étape n'a pas été aussi difficile et de nombreux coureurs étaient encore frais avant le final.»

Grâce au jeu des bonifications, Bennett s'empare de la tête du général. Le coureur irlandais compte 6" d'avance sur l'Argentin Maximiliano Richeze (Quick-Step), lauréat de la 1re étape, alors que Drucker pointe à la 3e place à 12".



Kirsch occupe la 120e place à 1'46" de Bennett avant la 3e étape qui se déroulera ce jeudi entre Fethiye et Marmaris sur 132 km.

Milan-Turin: Pinot le plus fort, Jungels abandonne

Le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a remporté la 99e édition du Milan-Turin, mercredi, en devançant de dix secondes le Colombien Miguel Angel Lopez (Astana), retardé dans une chute à un kilomètre de l'arrivée et dont Pinot était épargné.

Pinot, âgé de 28 ans et deuxième mardi des Trois Vallées Varésiennes, a effectué son démarrage gagnant à deux kilomètres de la ligne, après 200 km de course dans le nord de l'Italie.

A un kilomètre de l'arrivée et alors que les échappés escaladaient une côte, David Gaudu, coéquipier de Pinot, a heurté Lopez et provoqué une chute. Lopez est ensuite remonté sur son vélo pour tenter de rattraper le Français qui a franchi la ligne avec 10 secondes d'avance, l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar), le nouveau champion du monde, complétant le podium, à 28 sec du vainqueur.

Bob Jungels a abandonné alors que Laurent Didier a pris la 97e place à 15'45''.