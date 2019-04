En l'emportant respectivement 2 à 0 contre Naples et 4 à 2 face à Francfort jeudi soir en quarts de finale aller de l'Europa League, Arsenal et le Benfica Lisbonne ont accompli un premier pas vers les demi-finales, où on devrait retrouver Chelsea et le FC Valence.

Benfica assure le spectacle, Arsenal dompte Naples

Jean-François COLIN En l'emportant respectivement 2 à 0 contre Naples et 4 à 2 face à Francfort jeudi soir en quarts de finale aller de l'Europa League, Arsenal et le Benfica Lisbonne ont accompli un premier pas vers les demi-finales, où on devrait retrouver Chelsea et le FC Valence.

Le grand choc de ces quarts de finale aller de l'Europa League avait pour cadre l'Emirates Stadium à Londres. Arsenal - Naples était aussi le duel de deux coaches à succès, l'Espagnol Unai Emery, trois fois vainqueur de l'Europa League, et l'Italien Carlo Ancelotti, triple lauréat de la Ligue des champions.

Pile au quart d'heure, le Gallois Aaron Ramsey conclut victorieusement un superbe mouvement en un temps des Gunners, où le ballon a transité par Özil, Ramsey une première fois, Lacazette et Maitland-Niles (1-0, 15e). Tout juste dix minutes plus tard, le petit (1,68 m) milieu de terrain uruguayen d'Arsenal, Lucas Torreira décoche un tir du pied gauche depuis l'extérieur de la surface qui trompe Alex Meret avec la complicité du défenseur international sénégalais Kalidou Koulibaly (2-0, 25e).

Très offensifs, libérés, les Gunners ne font qu'attaquer et dominent de la tête et des épaules le dauphin de la Juventus dans le Calcio au cours d'une deuxième mi-temps où pourtant plus aucun but ne sera marqué.



L'Allemand d'Arsenal, Mesut Ozil (en rouge) fixe le défenseur albanais de Naples, Elseid Hysaj Photo: AFP

Le derby du Levantin entre Villarreal et le FC Valence a basculé en faveur des Murcielagos, victorieux (1-3) sur des réalisations du Danois Daniel Wass et du Portugais Gonçalo Guedes dans... le temps additionnel (90+1 et 90+3), alors que l'on se dirigeait vers un partage de frères.



Dès la 6e minute, le même Gonçalo Guedes, attentif au rebond d'un coup de réparation manqué par Dani Parejo, ouvre le bal (0-1, 6e). De quoi semer encore un peu plus le doute au sein de la formation locale, enfoncée à la... 18e place en Liga espagnole et descendante virtuelle. Mais une faute du défenseur argentin Ezequiel Garay sur Vicente Iborra dans le rectangle permet au bon vieux (34 ans) Santi Cazorla d'égaliser sur penalty avant le repos (1-1, 36e s.p.). Avant la double crucifixion signée Daniel Wass et Gonçalo Guedes en toute fin de partie...



João Félix, une pépite de 19 ans

Ancien vainqueur de la C3 - c'était en... 1980 -, l'Eintracht Francfort, actuel quatrième de Bundesliga, se déplaçait chez le leader de la Primeira Liga, le Benfica Lisbonne. A la 20e minute, le défenseur français de l'Eintracht, Obite Ndicka commet l'irréparable: dans son rectangle, il pousse dans le dos Gedson Fernandes, qui s'écroule. L'arbitre anglais Anthony Taylor exclut le Français, tandis que le jeune prodige João Félix (19 ans) ne tremble pas et place les Aigles, désormais en supériorité numérique, au commandement (1-0, 21e s.p.).

La rencontre s'emballe soudain juste avant la pause: c'est d'abord l'un des joyaux offensifs de Francfort, le Serbe Luka Jovic qui égalise (1-1, 40e), avant que, trois minutes plus tard, João Félix, encore lui, ne trompe Kevin Trapp d'un envoi tendu du pied droit et replace Benfica devant (2-1, 43e).

Francfort a craqué en fin de première période, il va sombrer en début de seconde: complètement isolé au petit rectangle, Ruben Dias inscrit de la tête le troisième but portugais (3-1, 50e), imité quatre minutes plus tard par ce diable de João Félix, décidément insatiable, bien placé à la réception d'un centre à ras-de-terre d'Alex Grimaldo (4-1, 54e). A 19 ans et 152 jours, le jeune prodige portugais réalise, dans un quart de finale d'Europa League, un coup du chapeau qui... ne passera certainement pas inaperçu!



Mais, à dix contre onze, l'Eintracht prouve qu'il a de la ressource, et, en faux frère, le... Portugais Gonçalo Paciência inscrit d'une tête lobée un but très important à la 72e minute, qui ramène les visiteurs à 4-2. Le match retour vaudra la peine d'être vécu.



Enfin, opposé au Slavia Prague à l'Eden Arena, sans... Eden Hazard dans le onze de départ, Chelsea a dû attendre la... 86e minute pour prendre l'avantage par l'intermédiaire de son défenseur espagnol Marcos Alonso (0-1, 86e). Le retour à Stamford Bridge jeudi prochain ne devrait être qu'une formalité pour des Blues vainqueurs à l'économie.



La course pour le ballon entre Lukas Masopust (à dr., Slavia Prague) et Marcos Alonso, le défenseur latéral de Chelsea Photo: AFP

Les résultats des quarts de finale aller de l'Europa League

Arsenal FC (ANG) - SSC Naples (ITA) 2-0



Villarreal CF (ESP) - CF Valence (ESP) 1-3



SL Benfica Lisbonne (POR) - Eintracht Francfort (ALL) 4-2



Slavia Prague (CZE) - Chelsea FC (ANG) 0-1



Les quarts de finale retour se joueront le jeudi 18 avril

Demi-finales

Les demi-finales se disputeront les 2 mai (aller) et 9 mai (retour)

Vainqueur Arsenal - Naples/Vainqueur Villarreal - Valence

Vainqueur Benfica - Francfort/Slavia Prague - Chelsea

Finale: le mercredi 29 mai à Bakou (Azerbaïdjan)