Bénéfices du Mondial: 183 millions d'euros répartis entre 416 clubs

(ER/AFP) - La Fifa a confirmé ce mardi que 209 millions de dollars allaient être versés aux 416 clubs ayant mis leurs joueurs à disposition des équipes nationales qui ont pris part à la Coupe du monde en Russie 2018.



Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de répartition des bénéfices aux clubs dont 254 implantés en Europe. Cette somme équivalente à 183 millions d'euros représente une augmentation de 200% par rapport à l'édition 2014.



Sans surprise, les dix clubs qui ont fourni le plus grand nombre de joueurs - et qui donc toucheront la plus grande part de ces bénéfices - sont tous de grands clubs européens: Atlético de Madrid, Chelsea, FC Barcelone, Juventus, Manchester City, Manchester United, Monaco, Paris Saint-Germain, Real Madrid et Tottenham.



Manchester City s'apprête à empocher le plus gros chèque avec près de 5 millions de dollars, devant le Real Madrid (4,8 M USD), la Juventus Turin (3 M USD) et le Bayern Munich (2,7 M USD).



Du côté des clubs français, c'est le Paris-SG de Neymar, Di Maria, Cavani, Meunier et Mbappé qui arrive en tête avec la somme de 3,9 millions de dollars (environ 3,4 millions d'euros), soit la somme la plus élevée parmi les clubs du Championnat de France.

Viennent ensuite Monaco (2,9 M USD, 2,5 M EUR), Marseille (1,3 M USD, 1,15 M EUR), Toulouse (1 M USD, 0,88 M EUR) et Lyon (0,9 M USD, 0,79 M EUR), pour un total de 15,3 millions de dollars (13,4 M EUR) versés à la Fédération française de football, chargée de redistribuer la somme. Des clubs de Ligue 2 comme le FC Metz, Valenciennes ou le Red Star toucheront également de l'argent. Les Lorrains vont ainsi recevoir 373.560 dollars.



Ces paiements concernent également des clubs d'Asie, d'Afrique et d'Amérique mais aussi d'autres formation européennes. Al Ahly (Egypte), Al-Hilal FC, Al-Ahli FC (Arabie saoudite), CF Pachuca (Mexique), CA Boca Juniors (Argentine), Ajax Amsterdam (Pays-Bas), Anderlecht (Belgique), Celtic Glasgow (Ecosse), FC Copenhague (Danemark) et Feyenoord (Pays-Bas) vont ainsi toucher plus d'un million de dollars.

Le calcul de l'indemnité est basé sur le nombre de joueurs cédés aux différentes équipes nationales, mais aussi sur la durée de leur éloignement.

Le programme de répartition des bénéfices aux clubs s'insère dans le cadre d'un accord de collaboration entre la Fifa et l'Association des clubs européens, conclu à l’occasion de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud et prolongé en 2015 pour les éditions 2018 et 2022.