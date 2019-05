Benedetti s'impose, Polanc en rose, Jungels en difficulté

🚲 Giro d’Italia 2019 – Cymal 12 | Stage 12https://t.co/RK0jnUH4fp



Ar ddiwedd Cymal 12 -

Cesare Benedetti yn fuddugol

Jan Polanc yn gwisgo crys y Maglia Rosa fory.



