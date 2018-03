Le Dudelangeois Yassine Benajiba n'a pas apprécié les propos tenus par Alexandre Karapetian à son égard sur notre site Internet. Il a tenu à lui répondre.

Benajiba répond à Karapetian

Karapetian avait notamment reproché à Benajiba son régime de faveur en arguant qu'il pouvait se permettre d'arriver en retard. Benajiba réplique:



«Je n'ai pas compris pourquoi il a cité mon nom. Je tiens à clarifier les choses. J'ai toujours été le plus pro possible dans ma façon d'être et dans ma tête avec les clubs où je me suis engagé. Je n'étais pas un joueur qui trichait. Nous sommes tous logés à la même enseigne concernant les règles de groupe sinon tu paies les amendes au F91. C'est peut-être de la frustration car il aurait voulu revenir au F91 mais en tout cas dans le vestiaire il me parlait et je lui parlais sans plus car il ne parle pas français. Il est trop individualiste pour le F91. C'est un gars qui ne pense qu'à lui et qui s'aime trop. Il ferait mieux de se concentrer sur son match de demain. Et qu'il reste les pieds sur terre.»