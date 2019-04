Le Schifflangeois va profiter du Tour des Alpes, qui débute ce lundi, pour peaufiner sa condition dans l'optique du Tour d'Italie.

Ben Gastauer: «Un passage obligé avant le Giro»

De l'Autriche à l'Italie entre moyenne et haute montagne

Le Schifflangeois va profiter du Tour des Alpes, qui débute ce lundi, pour peaufiner sa condition dans l'optique du Tour d'Italie.

«Je suis satisfait de ma condition et de ma prestation, j'ai effectué mon rôle d'équipier. Pour ma première grosse course à étapes de la saison, c'était correct, pas exceptionnel mais ce n'était pas mauvais. C'est dans ma marge de progression vers le Tour d'Italie comme je l'avais prévu.» Ben Gastauer a clôturé le Tour de Catalogne pour la huitième fois en huit participations (55e à 36'50" du Colombien Lopez). Un joli motif de satisfaction car la Volta reste une épreuve de référence dans le calendrier.



Pour le Luxembourgeois et son équipe Ag2r, la course s'est toutefois terminée dans la confusion car lors de la 7e et dernière étape, ses deux chefs de file Romain Bardet et Tony Gallopin ont été impliqués dans une chute massive à 40 km de l'arrivée.

«Chaque année sur cette dernière étape, il y a des chutes à cet endroit. C'était impressionnant car il y avait pas mal de coureurs au sol. C'était un peu la panique car on ne sait jamais ce qu'on doit faire: attendre ou continuer. On a été rassuré sur leur état physique. Nous étions soulagés que tout allait bien et à la fois déçu car tout le travail de la semaine s'est envolé.»

La chute du duo Bardet-Gallopin est venue s'ajouter à la longue liste des coureurs blessés depuis le début de saison au sein des "Ciel et Terre". Axel Domont a été victime d'une fracture de la hanche en Catalogne, Mathias Frank a souffert d'un traumatisme crânien à Paris-Nice, Pierre Latour s'est brisé les deux poignets lors d'un entraînement en février, Alex Vuillermoz souffre d'une lésion tendino-musculaire depuis Tirreno et Alexandre Geniez a été contraint à l'abandon sur le Tour du Pays basque à la suite d'une chute. «C'est compliqué car sur certaines épreuves, on manque encore de coureurs. C'est une situation qui n'est pas toujours facile à gérer», commente Gastauer.



Pour aborder le Tour des Alpes - nouveau nom du Tour du Trentin depuis 2017 - et vu le contexte actuel, l'équipe Ag2r aborde le rendez-vous sans grand repère et n'alignera pas vraiment d'homme fort même si le Français Geniez devrait viser le classement général alors que Vuillermoz renoue avec la compétition. Cela laissera peut-être une certaine liberté d'action au groupe savoyard durant cette petite semaine. Un Tour des Alpes que Gastauer retrouve avec un plaisir non dissimulé. Après 2011, 2013 et 2016, il s'agira de sa quatrième participation.



«C'est un passage obligé avant le Giro, c'est la meilleure approche pour le Tour d'Italie. Cette course me met déjà dans l'ambiance du Giro et surtout on court dans les Dolomites sur des étapes difficiles comme celles que nous allons retrouver par la suite. De grands leaders participent aussi à cette épreuve, c'est une bonne occasion de se mesurer et de voir son niveau. Au cours des dernières années, cette course s'est développée et en 2019, il y a une journée de course en plus. Personnellement, j'estime que c'est une meilleure préparation que le Tour de Romandie qui est trop proche du départ du Giro.»



Ce Tour des Alpes sera donc le dernier test grandeur nature pour Gastauer avant le contre-la-montre individuel de Bologne qui lancera la 102e édition du Tour d'Italie, le samedi 11 mai.



Les étapes

1er étape lundi 22 avril: Kufstein - Kufstein (144 km)

2e étape mardi 23 avril: Reith im Alpbachtal - Schenna (178,7 km)

3e étape mercredi 24 avril: Salorno - Baselga di Pinè (106,3 km)

4e étape jeudi 25 avril: Baselga di Pinè - Cles (134 km)

5e étape vendredi 26 avril: Caldaro - Bolzano (148,7 km)