Par mesure de précaution, l'équipe AG2R-La Mondiale a retiré trois coureurs du Tour du Limousin – Nouvelle Aquitaine. Parmi ceux-ci le Luxembourgeois qui ne prendra pas part aux Championnats nationaux sur route ce dimanche.

Ben Gastauer privé des Nationaux en raison du covid-19

(DH) - Ce vendredi, AG2R-La Mondiale a annoncé que l'Américain Larry Warbasse a été testé positif au covid-19 sans présenter de symptômes. C'est ainsi que l'équipe française a décidé de «prendre des mesures de précaution générales concernant certains coureurs et des membres de l'encadrement».

En clair, les Français Geoffrey Bouchard, Axel Domont et le Luxembourgeois Ben Gastauer présents sur le Tour du Limousin – Nouvelle Aquitaine n'ont pas pris le départ de la dernière étape. Les deux premiers sont aussi privés de la course en ligne des Championnats de France de course en ligne, ce dimanche, de même que Clément Champoussin.

Dans le cadre du suivi systématique de nos coureurs et membres d’encadrement, Larry Warbasse, qui ne présentait pas de symptômes a subi un test Covid-19 positif.



Quant au Luxembourgeois de 32 ans, qui ne faisait pas partie de la présélection de son équipe pour la prochaine Grande Boucle, son cas est désormais scellé. «Je ne prendrai pas part à la course de dimanche», a-t-il déclaré au Luxemburger Wort. Pour rappel, la Fédération luxembourgeoise (FSCL) exige que les participants aux Nationaux présentent un test au covid-10 négatif.



Après avoir consulté le médecin d'AG2R-La Mondiale et les responsables de la Fédération, le Schifflangeois ne participera pas non plus au Championnat d'Europe (24 au 28 août). «Mon équipe stipule que dans un tel cas, nous ne sommes pas autorisés à courir pendant 14 jours. Ceci est purement une mesure de précaution. Mon test de lundi était négatif, samedi, je serai à nouveau testé pour être plus sûr.»

Quant à la suite de son programme sportif, Ben Gastauer a prévu de s'aligner sur le SkodaTour de Luxembourg (15-19 septembre). Ce sera son retour sur l'épreuve après une absence de sept ans.



Expulsé du Tour suite à deux cas positifs Les organisateurs du Tour de France ont prévenu les équipes qu'elles seraient exclues en cas de deux cas positifs dans leur effectif, équipe technique comprise. Avant de rallier Nice pour le grand départ, le samedi 29 août, chaque formation devra déclarer un groupe de huit coureurs et de 22 accompagnants pour les accès aux hôtels, bus, lignes de départ et d'arrivée. Ces 30 personnes ne seront pas autorisées à accéder au village-départ. Des tests seront effectués six et trois jours avant le départ de Nice et lors des deux journées de repos.



