C'était dans l'air après le Tour de Suisse, c'est officiel ce mardi matin: Ben Gastauer (AG2R-La Mondiale) ne participera pas au prochain Tour de France.

Ben Gastauer pas retenu pour le Tour de France

«De bons grimpeurs et de bons rouleurs»

(AFP) - Ben Gastauer, qui a participé aux quatre dernières éditions, n'a pas été retenu dans l'équipe AG2R -La Mondiale organisée autour de Romain Bardet dans le prochain Tour de France (7 au 29 juillet), a annoncé mardi la formation française.

Vincent Lavenu, le manager de l'équipe, a officialisé au siège de l'entreprise qui parraine son groupe les noms des huit titulaires, tous prévus de longue date à l'exception de Geniez qui a couru le Giro le mois dernier.

Onzième (et premier Français) au classement final du Tour d'Italie, l'Aveyronnais a été retenu au bénéfice de ses talents de grimpeur, pour soutenir le plus loin possible Bardet en montagne, et aussi de sa capacité pour le contre-la-montre par équipes.

L'équipe française a intégré ses deux principales recrues de l'intersaison, Tony Gallopin et le rouleur suisse Silvan Dillier (2e de Paris-Roubaix), à côté du Belge Oliver Naesen et des Français Axel Domont, Pierre Latour et Alexis Vuillermoz, quatre coureurs déjà présents l'an passé aux côtés de Bardet dans le Tour.

Le chef de file de l'équipe, deuxième du Tour en 2016 et troisième l'année dernière, s'alignera pour la sixième fois dans la Grande Boucle. Agé de 27 ans, Bardet compte trois victoires d'étape à son actif, à chaque fois en montagne (Saint-Jean-de-Maurienne 2015, Saint-Gervais Mont-Blanc 2016, Peyragudes 2017).

Geniez, vainqueur de deux étapes de la Vuelta (2013 et 2016), n'a plus couru le Tour depuis 2015, quand il avait servi de point d'appui à Thibaut Pinot parti gagner l'étape de l'Alpe d'Huez.



«Ça n’a pas été facile car l’équipe s’est renforcée. Nous avons pris des coureurs solides pour accompagner Romain (Bardet) sur tous les terrains. L’équipe se compose principalement de bons grimpeurs et de bons rouleurs», a indiqué Vincent Lavenuen conférence de presse.

L'équipe AG2R-La Mondiale au Tour de France: Romain Bardet (FRA), Silvan Dillier (SUI), Axel Domont (FRA), Tony Gallopin (FRA), Alexandre Geniez (FRA), Pierre Latour (FRA), Oliver Naesen (BEL), Alexis Vuillermoz (FRA)