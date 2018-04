Le Schifflangeois et ses équipiers ont vécu une Flèche Wallonne mouvementée marquée notamment par la chute de Romain Bardet à moins de 30 km de l'arrivée. La formation Ag2r-La Mondiale espère inverser la tendance ce dimanche sur les routes de la Doyenne.

Ben Gastauer: «La chance n'était pas de notre côté»

Avec la 9e place de Romain Bardet et la 15e position d'Alexis Vuillermoz 15e, l'équipe française a limité la casse mais c'est un sentiment de frustration qui régnait du côté des troupes de Julien Jurdie.



«Je me répète depuis des semaines, c'est la frustration. Une fois de plus, la réussite n'était pas de notre côté. Romain s'est tiré une balle dans le pied en chutant au pied du mur lors de l'avant-dernier passage. Il a dû faire un effort violent pour revenir et sur ce type de course, cela ne pardonne pas», expliquait le directeur sportif d'Ag2r.

Avec l'aide de Ben Gastauer, qui lui a permis de rejoindre le peloton, Bardet est tout de même parvenu à décrocher la 9e place, son meilleur classement à Huy. «Une place dans les 5 était jouable, c'est la preuve que les jambes sont bonnes et cela nous donne confiance pour Liège», conclut Jurdie.



