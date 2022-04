Les décisions tombent au compte-gouttes dans les divisions inférieures. Belvaux va retrouver la Division 1 quatre ans après l'avoir quittée.

Sport 5 min.

Football

Belvaux promu, Schengen en salle d’attente

Une rivalité saisonnière peut, l'espace d’une journée, se transformer en paix sociale. Et même plus que ça. Aux premières loges du match comptant pour la 23e journée de Ligue 2 entre Belvaux (1er) et Koerich (3e) ce jeudi soir, Schengen (2e) s'est mis à soutenir le leader. Pour éloigner un peu plus le prétendant à la promotion en Division 1. Quitte à hypothéquer ses chances de titre.



Il sera toujours temps de s'offrir un vrai bras de fer le 15 mai pour le prestige. L'actualité brûlante, c’est la venue de Moutfort dimanche. Une lanterne rouge qui devrait éclairer la soirée d’un FC Schengen baptisé ainsi il y a dix ans et que l'on a connu avant sous le nom des Amis de la Moselle Remerschen. Le club entraîné par Fabien Matagne a besoin d'une victoire pour prendre l'ascenseur.

«C'était notre objectif», reconnaît le président Marc Rasic. «Et je crois que notre comportement en Coupe FLF où nous avons poussé Bertrange dans ses derniers retranchements en quart de finale montre que nous avons les qualités pour rester en Division 1.»

On prêtait même l'intention au club de se rapprocher de son grand frère mondorfois. Une information démentie des deux côtés même si la collaboration tourne à plein régime avec des équipes de jeunes communes et des maillots flambant neufs gris avec un trait orange annoncés pour la saison prochaine. De là à devenir un club satellite de l’USM, il y a un pas que personne n'ose franchir pour l’instant.

La PH à moyens termes

A Belvaux, on pousse un ouf de soulagement et on a sabré le champagne jeudi à l'issue d'une nette victoire contre Koerich (5-1). «Cela fait trois ans que l'on veut remonter, mais la crise sanitaire n'a pas facilité les choses», explique le président Thomas Weis. «On touche au but et on veut s'installer en Division 1 puis regarder à moyens termes un peu plus haut.»

Ainsi, l'un des plus anciens clubs du pays, créé en 1908, pourrait retrouver une Promotion d’Honneur qu'il a côtoyée à l'aube des années 90 pendant quatre saisons. Mais pas question de brûler les étapes. «Il faudra ajuster le budget et trouver des joueurs qui adhèrent au projet. Pas des garçons qui ne font que passer une saison», poursuit un président qui sait que le long terme en football est une notion très volatile.

«Nous n'oublions pas nos jeunes. Nous avons neuf équipes et amener l'un ou l'autre Junior à maturité pour l'équipe première fait évidemment partie des objectifs.» Le souci qui agite le club est ailleurs. Il doit se débrouiller avec un seul terrain. Et sa situation géographique ne permet aucun agrandissement. «La commune nous incite à travailler avec d'autres clubs mais je ne suis pas un partisan des fusions. Ça enlève un peu de sel. Les matches contre nos voisins restent des moments privilégiés.»

En attendant, l'ancien Rumelangeois Nikola Pupovac va emmener sa bande vers de nouveaux horizons. Voilà qui ne devrait pas faire peur aux expérimentés François Thior, Igor Pereira et Omar Er Rafik. Derrière, Koerich et Merl s’apprêtent à disputer les barrages. Pour rejoindre peut-être leurs bourreaux dans quelques semaines.

Sur les radars - L'heure de vérité est arrivée en BGL Ligue avec le choc entre le leader, Dudelange et son dauphin, Hesperange dimanche à 16h. L'écart a fondu ces dernières semaines après les deux défaites du F91 face au Fola et à Strassen et n'est plus que de deux points alors qu'il reste quatre matches à disputer. Dudelange est pris de vertiges alors qu'il avait tout en mains pour plier l’affaire rapidement. Le Swift, lui, n’est pas toujours séduisant mais avance comme un métronome. Son expérience sera un atout important pour s'imposer dans la Forge du Sud. Troisième larron de cette bataille, le Fola guette l’ouverture à trois points de la pole position. Le club doyen se déplacera à Hostert avec l’espoir de mettre un coup de pression supplémentaire avant le sprint final. -Les U17 sont fixés sur leur sort. Les Lionceaux de Mario Mutsch affronteront aussi l'Italie lors du Championnat d’Europe qui se disputera en Israël à partir du 16 mai. Rappelons que le Luxembourg a créé l'exploit en battant l’Angleterre au tour précédent pour rejoindre le gratin des pays européens engagés dans cette compétition de deux semaines. Dans le Groupe A, la sélection grand-ducale débutera face au pays hôte le lundi 16 mai à 19h à Rishon Lezion puis enchaînera contre l’Allemagne le jeudi 19 mai à 16h30 dans le même stade et clôturera son tour de poule contre l'Italie le dimanche 22 mai à 19h à Ramat Gan. Seize pays sont au rendez-vous, les deux premiers des quatre poules se qualifieront pour les quarts de finale. - Le football lorrain vit des heures difficiles. Il ne fait plus guère de doute que ses deux clubs de pointe vont descendre d’un échelon. Le FC Metz, qui se déplace dimanche à Montpellier, compte sept points de retard sur la place de barragiste qu'occupe actuellement Saint-Etienne alors qu’il en reste douze à distribuer. Il faudrait un miracle pour éviter aux Grenats une relégation. La cause de l'AS Nancy-Lorrain est elle entendue. La visite de Nîmes samedi passera au rang d’anecdotes puisque le club accuse dix points de retard sur Quevilly-Rouen, actuel barragiste et qu'une défaite devrait sanctionner la dernière sortie à domicile des Chardons contre cette même équipe en raison des incidents qui sont venus ternir le déroulement d’une rencontre déjà pliée (0-3) au moment de son arrêt. Metz évoluera sans doute en Ligue 2 la saison prochaine et Nancy en National.

