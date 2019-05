Feulen, Hosingen, Walferdange et Beggen montent en Division 1. Diekirch (3e) et Larochette (12e) sont barragistes en Série 1, au même titre que le CSO (3e) et Ehnen (12e) en Série 2.

Sport 24 4 min.

Beggen, Walferdange et Hosingen promus en D1

Feulen, Hosingen, Walferdange et Beggen montent en Division 1. Diekirch (3e) et Larochette (12e) sont barragistes en Série 1, au même titre que le CSO (3e) et Ehnen (12e) en Série 2.

Par Vincent Lommel



Club de renom au pays et champion à six reprises, l’Avenir Beggen était tombé bien bas en chutant en Division 2 en mai 2018. Sous la gouverne du président Damien Raths, qui en est à sa sixième année, un travail de reconstruction a été opéré. La première étape est réussie. La victoire 2-1 (Aliu et Heintel) forgée à Koerich où plus de 150 spectateurs étaient présents lui assure de monter en Division 1.



24 Koerich - Beggen 1-2. - Bob Scheidel (en rouge, FC Koerich) et Edgar Neves (Avenir Beggen). Photo: Stéphane Guillaume

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Koerich - Beggen 1-2. - Bob Scheidel (en rouge, FC Koerich) et Edgar Neves (Avenir Beggen). Photo: Stéphane Guillaume Koerich - Beggen 1-2. - Filip Ilisic (en rouge, FC Koerich) observe le Beggenois Dylan Borges partir en contre. Photo: Stéphane Guillaume Koerich - Beggen 1-2. - Alain Palgen, l'entraîneur du FC Koerich. Photo: Stéphane Guillaume Koerich - Beggen 1-2. - Le Beggenois Luca Heintel a inscrit le deuxième but des Canaris. Photo: Stéphane Guillaume Koerich - Beggen 1-2. - Chris Patini (en rouge, FC Koerich) devant Gabriele Terenziani. Photo: Stéphane Guillaume Koerich - Beggen 1-2. - Jeff Wies, en rouge, FC Koerich devance le Beggenois Valmir Smajlaj. Photo: Stéphane Guillaume Koerich - Beggen 1-2. - A 50 ans, le gardien Marc Kremera bien dépanné le FC Koerich lors du deuxième tour du championnat. Photo: Stéphane Guillaume Koerich - Beggen 1-2. - Bob Scheidel (en rouge, FC Koerich) et Edgar Neves. Photo: Stéphane Guillaume Koerich - Beggen 1-2. - Pierrot Hoffmann, l'arbitre du match. Photo: Stéphane Guillaume Koerich - Beggen 1-2. - Le Beggenois Gabriele Terenziani. Photo: Stéphane Guillaume Koerich - Beggen 1-2. - C'est du plat du pied que Luca Heintel a inscrit le deuxième but de l'Avenir. Photo: Stéphane Guillaume Koerich - Beggen 1-2. - La joie de l'Avenir Beggen après le second but. Photo: Stéphane Guillaume Koerich - Beggen 1-2. - Raphaël Ikhtiar (en rouge, FC Koerich) et Valmir Smajlaj. Photo: Stéphane Guillaume Koerich - Beggen 1-2. - Gianfranco Manuto (en rouge, FC Koerich) tente de se faufiler dans la défense des Canaris. Photo: Stéphane Guillaume Koerich - Beggen 1-2. - Cédric Gorjao (n°3) et Gabriele Terenziani. Photo: Stéphane Guillaume Koerich - Beggen 1-2. - Nikki Wagner, l'entraîneur de l'Avenir Beggen. Photo: Stéphane Guillaume Koerich - Beggen 1-2. - Bob Scheidel (en rouge, FC Koerich) et Jocelson Ca. Photo: Stéphane Guillaume Koerich - Beggen 1-2. - Filip Ilisic (en rouge, FC Koerich) et Diogo Pedrosa (Avenir Beggen). Photo: Stéphane Guillaume Koerich - Beggen 1-2. - Olivier Peters, Dominique Schmit et Jeff Wies (Koerich) entourant le Beggenois Jocelson Ca. Photo: Stéphane Guillaume Koerich - Beggen 1-2. - La joie des Beggenois au coup de sifflet final. La montée est assurée. Photo: Stéphane Guillaume Koerich - Beggen 1-2. - Face à leurs supporters, les Beggenois célèbrent la montée en Division 1. Photo: Stéphane Guillaume Koerich - Beggen 1-2. - Le capitaine de l'Avenir Beggen Yannik Thömmes et Denys Surma. Photo: Stéphane Guillaume Koerich - Beggen 1-2. - Les supporters de l'Avenir Beggen. Photo: Stéphane Guillaume Koerich - Beggen 1-2. - La photo souvenir pour la montée. Photo: Stéphane Guillaume

Aux larmes des 24 derniers mois (deux descentes consécutives) succèdent les rires. L’entraîneur du FC Koerich, Alain Palgen félicite son adversaire. «J’adresse mes félicitations à l’Avenir qui, certainement, mérite ce qui lui arrive. C’était un match agréable. Nous avons joué avec notre bonheur en gaspillant trois occasions à 0-0. Le premier tir cadré adverse a fait mouche (15e).»



Une stupide perte de balle mettra fin au suspense (72e) que relancera à peine Ilisic (85e). Les Canaris seront ambitieux. «Je suis un président heureux», sourit Raths. «Le deuxième tour n’a pas ressemblé à un long fleuve tranquille. N’empêche, le comité est resté soudé. En interne et avec l’aide de nos sponsors, on avait réuni les éléments pour réussir un très bon championnat.» Le contrat est rempli. «90% de l’effectif repart pour un tour. Avec l’apport de quatre ou cinq nouveaux joueurs, le souhait sera de viser une place dans le top 5.»

Facile vainqueur d’Itzig (4-1), la Résidence Walferdange se félicite d’avoir misé sur Jacek Complak en remplacement de Vincent Di Gennaro au mois de décembre. Il a amené la Résidence en D1. «Jacek poursuivra son travail en 2018-2019. Chris Ortis sera son adjoint», se félicite le président Jean-Luc Santinelli.



Vainqueur 5-0 de Biwer, le CS Oberkorn est barragiste et jouera contre Mertzig (D1). Ehnen (12e) va en découdre avec Clervaux (D3).

Série 1: Tom Kopecky part par la grande porte

Le sacre entériné de Feulen, le nom de l’équipe appelée à l’accompagner à l’échelon supérieur était en suspens: Hosingen ou Diekirch?

La formation de Tom Kopecky avait accompli le plus difficile en menant 2-0 après une demi-heure de jeu à Gilsdorf. 3-0 à l’arrivée. Sans aucun souci. Le mentor prendra la direction d’Erpeldange avec le sentiment du devoir accompli. Joël Bragard (coach de la deuxième équipe du FC72) fait le chemin inverse pour prendre le relais. «Seul Jérôme Decker (32 ans) renonce. Le travail et la famille ont la priorité», assure le président Tom Lanners. «Le souhait sera d’assurer le maintien.»

La correction 11-1 infligée par Diekirch à Grevels interpelle. «On a fait le travail», souligne Antonio Simoes le regard rivé sur le barrage mardi prochain. «Bertrange est un autre adversaire. C’est une finale.»



Larochette (12e) affrontera Lasauvage (D3) en barrage.

Réactions

Alain Palgen (entraîneur de Koerich): «Notre équipe repartira pour un troisième tour en D2. Vu les budgets exorbitants d’autres clubs, la performance est de taille. Je remercie les forces vives du FCK, du comité à Bill Roj (entraîneur-adjoint) sans oublier nos supporters.» Koerich - Beggen 1-2



Vincent Bolognini (entraîneur du Luna Oberkorn): «Sur une pelouse difficile, on offre le premier but. C’était mal parti. Hasi égalise, mais mon équipe était dans un jour de bonté et, une fois encore, elle offre un penalty sur un plateau. C’est 2-1. Plus rien ne changera. On a loupé le dernier match. Notre cinquième place au classement me comble d’aise. Après une entame en demi-teinte, le deuxième tour a montré que le Luna était sur le bon chemin. Il reste à continuer sur cette lancée la saison prochaine.» Ehlerange - Luna 2-1



Les chiffres de la dernière journée



57: Walferdange, Beggen et le CS Oberkorn ont engrangé 57 points sur 78 possibles. Pour une différence de buts de -2, le CSO est recalé et barragiste. Cruel!



50: âgé de 50 ans et suite aux absences des plus jeunes (Haas, Neuman et Reuter alors que Lill ne fait plus partie du club), le gardien Marc Kremer a accepté de dépanner plus souvent qu’à son tour dans les buts du FC Koerich lors du deuxième tour. Chapeau.

A l'affiche



Place aux play-offs appréciés de tous et qui attirent la grande foule. Pour les vainqueurs, c’est top. Pour les battus, c’est affreux. Dura lex sed lex.



Mardi 28 mai à 20h: Bertrange - Diekirch



Mercredi 29 mai à 20h: Mertzig - CS Oberkorn