Beggen et sa défense de fer, Feulen creuse l'écart

La journée a été propice pour l'Avenir Beggen difficile vainqueur 1-0 de Belval en série 2. Echternach (2e) a été surpris par Merl (1-1). Schouweiler a décroché sa première unité. En série 1, les ambitieux Diekirch et Hosingen ont partagé.

Par Vincent Lommel

À huit minutes du coup de sifflet final, Besart Aliu libérait Beggen. Au même moment, Echternach se prenait les pieds dans le tapis (1-1) chez le… treizième, Merl. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Beggenois et Epternaciens, deuxièmes de concert, reviennent à trois longueurs du leader CS Oberkorn.



20 Avenir Beggen - FC Belval Belvaux 1-0 Photo: Zineb Ruppert Maghraoui

Le CSO s'est planté face à… Itzig probant vainqueur 3-2 dans les installations des joueurs de Kenan Skrijelj. Fortunes ô combien diverses pour le trio de tête. Pour confirmer ces deux (sur trois) résultats surprenants, Koerich (4e), lui aussi, a courbé l’échine devant le Luna Oberkorn (2-1). Quelle dominicale!

Le président de l’Avenir, Damien Raths, boit du petit lait. «L'emporter contre cette bonne équipe de Belval était important. On a légèrement dominé les débats.» Descendants, les Canaris ambitionnent de monter en D1 et ainsi enrayer la spirale négative en vigueur depuis quelques années à la rue Henri Dunant.

«Avec 12 arrivées et 19 départs, le mercato fut agité. On savait qu’il faudrait du temps pour construire un groupe performant.» Les unités perdues contre le CSO et Ehlerange trouvent leur explication. Avec une récolte de 19 sur 21, le bilan est parfait. «Oui. Nous sommes sur la bonne voie», poursuit l’homme fort. La défense est intraitable: 3 buts encaissés en 990 minutes! «Je loue aussi l’engagement des garçons. Tout fonctionne.»

Le prochain déplacement à Echternach est attendu avec impatience. «Beggen et Belval étaient bien organisés défensivement», confie le mentor Eric Braun. «Nous encaissons le goal fatidique sur une perte de balle.»

Loin de rêver d’une place sur le podium, Schouweiler a évité une… onzième défaite de rang. «Nous touchions presque au but les derniers matchs», analyse l’entraîneur Joël Schneider. «On a livré un (très) bon premier time. Le jeu s’est équilibré à la reprise. Ehnen mérite son point. Continuons à travailler de la sorte.»

En série 1, ça se décante en bas de classement

Le score de parité (2-2) entre Diekirch et Hosingen sert la cause de Feulen. L’USF qui a attendu les vingt dernières minutes pour faire plier Harlange/Tarchamps (2-0) possède six points d’avance sur le duo précité. Larochette et Rambrouch accentuent l’écart avec le duo de descendant, Pratzerthal/Redange-Grevels.





ILS ONT DIT

Marcel Heinen (président d'Echternach): «On a perdu nos deux attaquants (Paul Wallerius et Taras Senkiv) blessés en première mi-temps qui, je l’admets, n’était pas brillante dans notre chef. Nous avons dominé la deuxième et avons égalisé (77e) sur un coup franc du capitaine Andy Mesen. John Wallerius et Rafael Becca ont bénéficié de franches occasions pour faire 2-1. En vain.» Merl Belair - Echternach 1-1

Eric Braun (entraîneur de Belval): «L'objectif est de prendre 6 points (CeBra et Koerich) d'ici la trêve hivernale. Mon équipe rivalise avec tous les prétendants à la montée et aura un beau rôle à jouer d'ici le mois de mai. La motivation fera beaucoup.» Beggen - Belval 1-0

Olivier Lickes (joueur entraîneur de Biwer): «Suite à l’absence (maladie) de notre gardien, j’ai pris les gants. Après trois défaites de rang, on a discuté cette semaine. Le groupe s'est re-concentré. Il n'y a aucune pression sur ses épaules.» CeBra - Biwer 1-4

Vincent Bolognini (entraîneur du Luna Oberkorn): «Une bonne entame nous permet d'ouvrir le score (7e). Koerich est un adversaire solide. En deuxième mi-temps, place à une histoire de penalties: on fait 2-0 et Koerich 2-1. On a maîtrisé la fin du match.» Koerich - Luna Oberkorn 1-2

Tom Kopecky (entraîneur de Hosingen): «Sur une pelouse en excellent état, le partage me comble d’aise car Diekirch a beaucoup eu la possession du ballon. Les occasions n’étaient pas nombreuses. Karger et Heiles ont inscrit les buts.» Diekirch - Hosingen 2-2

CHIFFRES

5. Cinq succès de rang pour Koerich. Terminus ce week-end suite à la défaite 2-1 contre le Luna Oberkorn.

1. Premier point de la saison pour Schouweiler. La spirale négative est terminée.

L'AFFICHE

En série 2, le hasard du calendrier fait bien les choses: Echternach (2e) accueille Beggen (2e). Deux équipes qui lorgnent la montée. En série 1, Hosingen (3e) accueille Feulen (1er) avec l’interdiction de perdre sous peine de voir son adversaire du jour posséder neuf points d’avance. Les 1/16es de finale de la Coupe FLF auront lieu ce mercredi soir.