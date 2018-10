L’international français de beach soccer et sociétaire de l'US Rumelange Bryan Maison est en lice pour le plus beau but de l’année 2018. Le prix sera décerné le 10 novembre à Dubaï par la Beach Soccer World Wide.

Beach soccer: un Rumelangeois en lice pour le but de l'année (vidéo)

(DH). - Bryan Maison (21 ans, latéral gauche de l'US Rumelange) a été retenu par la Beach Soccer World Wide parmi les dix nominés pour le trophée du plus beau but de l’année 2018. La fédération mondiale a choisi son but égalisateur contre la Biélorussie (score final 2-3), une réalisation inscrite le 24 juin lors de la première étape de l’Euro Beach Soccer League (choix n°5, après 1'10).

Le lauréat sera désigné le 10 novembre par un vote des internautes sur le site de la BSWW et recevra son prix lors du gala Beach Soccer Stars 2018. L'événement est organisé à Dubaï.