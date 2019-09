Sanctionné d'un score de forfait (0-3) par le Tribunal fédéral de la FLF pour son premier match de la saison contre l'Union Remich-Bous, l'Avenir Beggen conteste le fait d'avoir aligné ce jour-là un joueur non qualifié.

Sport 2 min.

Battu sur tapis vert, l'Avenir Beggen contre-attaque

Jean-François COLIN Sanctionné d'un score de forfait (0-3) par le Tribunal fédéral de la FLF pour son premier match de la saison contre l'Union Remich-Bous, l'Avenir Beggen conteste le fait d'avoir aligné ce jour-là un joueur non qualifié.

L'Avenir Beggen avait le sourire en ce début de saison: deux journées et deux victoires en Division 1, Série 2. Un départ idéal. Mais une décision du Tribunal fédéral de la FLF est venu voiler de noirs nuages le ciel bleu au-dessus du stade de la rue Henri Dunant.

L'organe juridique de la Fédération a en effet sanctionné d'un score de forfait (0-3) le débat de la première journée remporté sur le terrain par les Canaris deux buts à un face à l'Union Remich-Bous le dimanche 18 août.

La raison invoquée? L'Avenir a aligné ce jour-là son transfuge Eurico Gomes (32 ans), qui avait écopé d'un carton jaune/rouge lors de... l'ultime journée du championnat des Seniors Réserves 2018-2019 à l'occasion de la rencontre RM Hamm Benfica 2 - Erpeldange 2 disputée en mai dernier. Ce que conteste vivement le club de Beggen.

«Une feuille de match truffée de fautes»

«Le hic, c'est justement que, selon le joueur lui-même et son coach de l'époque, Eurico n'a pas reçu de carton jaune/rouge ce jour-là», intervient Marcel Meier, le secrétaire administratif de l'Avenir Beggen. «L'arbitre de la rencontre avait certes indiqué un carton jaune/rouge sur la feuille de match, mais cette dernière était aussi bourrée d'autres fautes, avec un carton jaune inexistant et un carton rouge non noté notamment», argumente Marcel Meier.



Eurico Gomes, sous les couleurs du RM Hamm Benfica, son ancien club Photo: Yann Hellers

«Comme ce match de réserves était le dernier officiel joué par Eurico avant l'ouverture du championnat 2019-2020 avec son nouveau club, la Fédération a donc considéré qu'il devait faire l'objet d'une suspension. Nous allons donc nous pourvoir en appel contre cette décision, selon nous injuste», conclut le secrétaire beggenois.



Du côté de la FLF, on s'en tient strictement aux faits. «La feuille de match a été signée par toutes les parties, à savoir l'arbitre et les deux clubs protagonistes. Dans ce cas, les informations reprises sur ladite feuille de match ont logiquement été régularisées, et le joueur a donc fait l'objet d'une suspension. En théorie, on ne peut pas revenir sur une feuille de match remontant à la saison passée. Maintenant, Beggen est bien sûr tout à fait libre de se pourvoir en appel de cette sanction de forfait. Si l'appel est introduit, nous procéderons alors à une enquête approfondie sur ce dossier.»

Suite au prochain numéro, comme on dit communément en pareil cas.