Battistella en or, Geniets aux portes du Top 10

L'Italien Samuele Battistella a remporté le titre mondial de la course en ligne des U23 ce vendredi à Harrogate où le Néerlandais Nils Eekhoff a été déclassé par le jury des commissaires.

(ER avec AFP) - Eekhoff (21 ans), qui a été disqualifié, a été sanctionné par le jury après étude de différents éléments, suite au retour rapide du Néerlandais après sa chute pendant la première partie de la course. Eekhoff avait réglé au sprint ses six compagnons après les 173 kilomètres, longtemps sous la pluie avant l'arrivée du soleil.

L'or est revenu par conséquent à Battistella, un Italien de 20 ans qui courra l'an prochain pour l'équipe NTT (ex-Dimension Data). Le Suisse Stefan Bissegger a récupéré l'argent et le Britannique Thomas Pidcock, le «régional» puisque natif de Leeds, le bronze.

Du côté des Luxembourgeois, Kevin Geniets a fini l'épreuve à la 13e place à 38" du Transalpin. Le coureur de la Groupama a franchi la ligne avec le second peloton qui s'est battu pour la 7e place.

Les autres membre de la sélection grand-ducale ont rallié l'arrivée au sein d'un peloton composé d'une quarantaine d'hommes à 12'42": Luc Wirtgen a fini 56e, Arthur Kluckers 92e, Colin Heidercheid 95e et Michel Ries 96e. 113 coureurs ont été classés.

Vendredi matin, l'Américaine Megan Jastrab a remporté la course en ligne des juniors en battant au sprint la Belge Julie De Wilde et la Néerlandaise Lieke Nooijen. A noter la 31e place de Nina Berton, à 1'07" de la lauréate du jour. La Luxembourgeoise aurait pu viser un meilleur classement si elle n'avait pas été ralentie par une chute survenue à 5 km de l'arrivée.



Ce samedi, place à la course des dames. Victime d'une infection, Anne-Sophie Harsch n'accompagnera pas et Christine Majerus et Elise Maes. Dimanche, la course en ligne des élites clôturera ces Mondiaux 2019.

La sélection de la FSCL comprendra quatre coureurs: Bob Jungels, Ben Gastauer Alex Kirsch et Tom Wirtgen qui a remplacé Jempy Drucker, forfait à la suite de sa chute sur le Tour d'Espagne.