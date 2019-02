Leandro Barreiro a retrouvé la Bundesliga ce samedi mais n'a pas joué avec son club de Mayence. L'Excelsior Virton, lui, a dû se contenter d'un match nul face à Heist en Division 1 Amateurs belge.

Barreiro sur le banc de Mayence, Virton perd encore des plumes

Leandro Barreiro s'est assis sur le banc de l'équipe première de Mayence ce samedi après-midi. Le FSV a distancé Schalke 3-0 lors de la 23e journée de Bundesliga. L'international n'est pas entré en jeu mais a assisté à la résurrection de son équipe après deux claques face à Leverkusen et à Wolfsburg. Mayence est onzième avec 30 points.



Maurice Deville et Mannheim ont fait le plein à domicile face au FV Francfort lors de la 21e journée de Ligue régionale sud-ouest. Le Waldhof s'est imposé 4-1 et l'international a joué toute la rencontre. Mannheim conforte sa première place avec cinq points d'avance sur Sarrebruck. Dans la même série, Pirmasens a été sèchement battu par la réserve d'Hoffenheim (0-4). Florian Bonhert a disputé tout le match. Son club est 11e avec 24 points. Aldin Skenderovic et Elversberg se déplacent ce dimanche à Stuttgart.

En Belgique, Virton a de nouveau laissé deux points dans la nature ce samedi soir au Faubourg d'Arival. Le club gaumais a été accroché par Heist dans le cadre de la 23e journée de Division 1 Amateurs.

L'Excelsior, avec Anthony Moris et Aurélien Joachim sur la pelouse pendant tout le match, avait ouvert la marque grâce à un but visiteur contre son camp peu avant le quart d'heure. Le club flamand est revenu à égalité à la demi-heure et les Virtonais ont cruellement manqué d'arguments pour se créer des occasions dangereuses pendant le reste du match. Lucas Prudhomme est entré pour les vingt dernières minutes et s'est retrouvé en position favorable en toute fin de rencontre sans parvenir à conclure.

Virton fait la mauvaise opération de la soirée. Deinze, qui le précédait d'un point à la deuxième place, porte son avantage à trois unités après son succès à Dessel (1-0). Le Lierse, vainqueur d'Audenarde (3-1) revient à la hauteur des Gaumais. Le leader, Tessenderlo, a été accroché à Châtelet (2-2) mais caracole toujours en tête.

Plus tôt dans la journée, Gerson Rodrigues a signé ses grands débuts dans le championnat japonais alors Maxime Chanot a poursuivi sa prépation avec le FC New York City par une victoire.