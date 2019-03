La «Black Connection» luxembourgeoise a frappé. Leandro Barreiro, Gerson Rodrigues et Christopher Martins ont porté le Luxembourg vers sa première victoire en éliminatoires de l'Euro 2020, vendredi au stade Josy Barthel. Une victoire logique face à une faible formation lituanienne.

Sport 4 min.

Barreiro-Rodrigues-Martins, un trio en feu pour un premier succès

La Lituanie n'avait pas grand-chose à offrir ce vendredi soir, au stade Josy Barthel, pour l'ouverture des éliminatoires du Championnat d'Europe 2020. On se demande encore comment le Luxembourg a pu se faire surprendre par cette équipe empruntée qui restait sur huit défaites à la suite. Les Roud Léiwen avaient pourtant commencé le match avec application, le 4-2-3-1 de Luc Holtz répondant au système identique préconisé par Valdas Urbonas, le nouveau sélectionneur lituanien.

Un système de jeu similaire sur le papier, mais le Luxembourg a proposé un supplément d'âme traduit dans les faits par une supériorité technique et une vitesse d'exécution qui ont fini par faire la différence.

Un succès 2-1 qui porte le Luxembourg en tête du groupe B avant la venue de l'Ukraine lundi soir.



Anthony Moris (5/10): le gardien de Virton n'a rien eu à se mettre sous la dent lors de la première période mais il fait un choix étrange en choisissant de se coucher sur son deuxième poteau au lieu de fermer l'angle de tir à Cernych lors de l'ouverture du score. Il s'est bien repris en seconde période en sortant une frappe tendue de Slivka (56e)



Laurent Jans (6): le capitaine cire le banc à Metz et n'est pas forcément en confiance. Son manque de rythme en compétition ne l'empêche pas de garder un cœur énorme. Il a multiplié les efforts et les montées sur son flanc droit et a rameuté ses troupes dans les moments de flottement.



Maxime Chanot (5): un voyage fatigant pour venir New York et papa depuis le week-end dernier expliquent sans doute un début de match en dedans. Il est coresponsable sur le but lituanien en n'appuyant pas son intervention sur Mikoliunas, le passeur décisif. Il a ensuite réglé la mire en s'imposant physiquement à ses adversaires.



Lars Gerson (6): il a retrouvé un poste de défenseur central comme en club, à Nörrkoping, mais dans une défense à quatre. Il a d'abord semblé éprouver des difficultés à trouver se marques avant de rendre une copie sans bavure.



Dirk Carlson (5): beaucoup d'envie, de volonté d'aller de l'avant tout en couvrant son flanc droit, mais aussi pas mal de déchets techniques qui ont terni sa prestation.

Christopher Martins au dessus de la mêlée. Photo: Ben Majerus

Christopher Martins (7): Kiki a encore pris du volume. A la fois au niveau physique quand il réplique ou impose le défi physique, et dans le jeu quand il fait office de régulateur, mettant le pied sur le ballon quand il faut, cassant les lignes ou jouant plus long lorsque cela s'avère nécessaire.



Léandro Barreiro (7): le jeune joueur de Mayence (19 ans, 7e sélection ce vendredi) est passé par tous les états. On l'avait vu auparavant plutôt timoré en sélection. Cette fois-ci, il a pris le match à bras-le-corps. Présent à la fois à la récupération devant sa ligne de quatre arrières, mais aussi cassant les lignes et prenant les espaces entre les lignes pour se rapprocher du but adverse. Il a connu un gros passage à vide en perdant bêtement le ballon qui amène l'ouverture du score (14e), mais il a aussi fait preuve de caractère en ne cogitant pas. Et il a repris sa marche en avant. Il a été à l'initiative de la première frappe d'Olivier Thill (21e), s'est retrouvé à point nommé pour placer un coup de tête malheureusement pas cadré (34e). Il a été remplacé par Danel Sinani (67e) qui s'est illustré d'entrée par une frappe limpide que Setkus a sortie de justesse.



Vincent Thill (6): aligné sur le flanc droit pour les besoin de la cause, il a beaucoup dézoné, cherché à faire la différence, balle au pied, ou en servant ses partenaires. C'est lui qui fait la passe décisive pour l'égalisation de Barreiro, mais il n'a pas été en réussite dans ses frappes. Il a laissé sa place à Dave Turpel (79e) qui s'est illustré par une belle frappe en pivot.



Olivier Thill (6): un début de match en mode mineur, mais une fois dans les tours, le joueur du FC Oufa a proposé une partition soignée comme sa technique tout en finesse. Il lui a toutefois manqué un peu de justesse dans ses frappes au but.



Gerson Rodrigues (7): des jambes de feu, de la précision dans ses passes et un un magnifique but d'une frappe enroulée qui mystifie le portier lituanien pour le 2-1 (56e). Il lui a juste manqué un peu de jus pour s'offrir le doublé en toute fin de match. Et dire qu'on lui reprochait sans manque de réalisme...

Gerson Rodrigues félicité pour un but de toute beauté. Son premier sous les couleurs luxembourgeoises. Photo: Yann Hellers

Dan Da Mota (6): positionné dans un rôle inhabituel, à la pointe de l'attaque, l'international aux 92 sélections a lutté pied à pied avec les grands gabarits lituanien. Sa science du combat, sa vélocité et sa capacité à remiser dos au but ont été précieuse. Stefano Bensi a pris la relève à la 59e minute.



Laurent Jans, ici face à Arvydas Novikovas, n'est peut-être pas au mieux mais le capitaine a sorti une prestation solide. Photo: Yann Hellers