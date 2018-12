Au samedi mi-figue, mi-raisin pour les internationaux luxembourgeois a succédé un dimanche beaucoup plus calme avec toutefois un très intéressant duel entre le FC Mayence de Leandro Barreiro et le Bayern Munich de Ryan Johansson.

Barreiro prend un point contre le Bayern de Johansson

Christophe NADIN

Leandro Barreiro avait donc rendez-vous avec Ryan Johansson lors du choc de la 13e journée de la Bundesliga Juniors. Mayence a mené 2-0, mais le Bayern a sauvé le point du match nul pour conserver sa deuxième place et son point d'avance sur son adversaire du jour. Stuttgart est toujours solide leader. Barreiro a joué tout le match et a été averti.

Maxime Chanot ne figurera pas au casting du New York City FC la saison prochaine. La franchise de MLS a fait la grande lessive et l'international a été emporté dans le tambour de la machine. Après deux saisons marquées par de solides prestations mais émaillées aussi de blessures et conclues par deux demi-finales de Conférence, le défenseur central est prié de se chercher un nouveau défi. Outre-Atlantique, en Europe ou en Asie?

L'année de Olivier Thill, elle, n'est pas encore terminée. Elle se finira dimanche prochain par un déplacement compliqué à Krasnodar, deuxième de l'élite russe. Samedi, son équipe du FC Oufa a ramené un nul vierge du Anzi Makhachkala qui la talonnait au classement. L'international est sorti à la 56e minute. Oufa est 13e avec 15 points et une meilleure différence de buts que son adversaire du jour.

Chris Philipps est revenu en grâce la semaine dernière et à de nouveau gratté quelques minutes de jeu lors de la victoire de son équipe du Legia face au Korona Kielce (3-0) samedi lors de la 17e journée d'Ekstraklasa. L'international a remplacé son ancien partenaire du FC Metz Cafu à la 77e minute. Le Legia, deuxième à cinq points du Lechia Gdansk, a relégué son adversaire du jour à quatre unités.

En revanche, son pote de la sélection, Laurent Jans, ne faisait pas partie du groupe messin qui a pris un point (1-1) à Grenoble samedi lors du dernier match de la 16e journée de Ligue 2. Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Les blessures des deux latéraux messins, Udol et Rivierez devraient permettre au Nordiste de retrouver une place au moins sur le banc mardi lors de la venue du Red Star.

Triste soirée pour Virton et Anthony Moris, seul Luxembourgeois titulaire samedi soir face à Dender lors de la 14e journée de Division 1 Amateurs belge. Les Gaumais se sont inclinés 0-2 en faisant uniquement illusion lors des 20 premières minutes de la seconde période. Moris ne peut rien faire sur les buts. Lucas Prudhomme est resté sur le banc. Aurélien Joachim est toujours blessé. Loris Tinelli et Dwayn Holter ne faisaient pas partie d'un groupe troisième au classement avec 25 points.

En Allemagne, Florian Bohnert a joué 90 minutes avant de céder sa place dans les arrêts de jeu à Pirmasens qui a tenu en échec la réserve de Mayence (0-0) lors de la 19e journée de Ligue régionale sud-ouest. L'ailier luxembourgeois s'est procuré une occasion, mais le gardien visiteur était vigilant.