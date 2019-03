L’approche des échéances internationales aiguise les appétits. A quelques heures de la liste de Luc Holtz, Leandro Barreiro (Mayence) et Maurice Deville (Waldhof Mannheim) se sont rappelés au bon souvenir du sélectionneur.

Barreiro et Deville buteurs, Mannheim souverain

Christophe NADIN L’approche des échéances internationales aiguise les appétits. A quelques heures de la liste de Luc Holtz, Leandro Barreiro (Mayence) et Maurice Deville (Waldhof Mannheim) se sont rappelés au bon souvenir du sélectionneur.

Leandro Barreiro a marqué, mais la deuxième équipe de Mayence a dû se contenter d’un point face à Walldorf (1-1) lors de la 24e journée de Ligue régionale sud-ouest. Le milieu de terrain international a ouvert le score à la 45e minute, mais les visiteurs ont égalisé dans la foulée. Barreiro, qui a joué tout le match, a, en outre, écopé d’un carton jaune (40e). Mayence, seizième, reste à deux longueurs de son adversaire du jour, quinzième.



Maurice Deville a lui compilé une nouvelle titularisation et un nouveau succès avec son club de Mannheim. Le duel des extrêmes face à Stadtallendorf a rapidement tourné à l’avantage du Waldhof avec un doublé de Kern (13e et 48e). L’équipe locale a sauvé l’honneur avant que Maurice Deville n'enfonce le clou. Mannheim a encore inscrit deux buts pour l'emporter 1-5 et garder ses huit points d’avance sur Sarrebruck, large vainqueur de Balingen.

Elversberg a lui été coupé dans son élan après trois succès de rang. Le club d’Aldin Skenderovic, resté sur le banc, s’est incliné 0-1 à Ulm en fin de match. L’écart entre les deux clubs est désormais de six points.