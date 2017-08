Naples, qui a répété son succès du match aller (2-0) contre Nice, le FC Séville, l'Olympiakos, le Celtic Glasgow et Maribor ont composté leur ticket pour les poules de la Ligue des champions, dont le tirage au sort sera effectué jeudi (18h) à Monaco. Suite et fin des matches de barrage ce mercredi, avec cinq nouvelles rencontres au menu.

Par Jean-François Colin



Battu 2-0 par Naples à l'aller après avoir été réduit à neuf, l'OGC Nice se trouvait devant une tâche particulièrement ardue dans "son" Allianz Riviera, malgré le retour dans le onze de base de ses deux stars, l'Italien Mario Balotelli et le Néerlandais Wesley Sneijder. L'équipe de Maurizio Sarri prend le jeu à son compte en première mi-temps, sans que rien ne bouge toutefois au tableau-marquoir. Mais trois minutes seulement après la reprise, l'Espagnol José Callejòn douche les espoirs des Aiglons (0-1, 48e), qui doivent alors inscrire... quatre buts pour se qualifier. Autant dire que les jeux sont faits et que la seconde mi-temps s'est apparentée à une longue procession parthénopéenne... ponctuée d'un nouveau but napolitain, oeuvre de Lorenzo Insigne (0-2, 89e).



Toute l'aisance technique, balle au pied, du Belge de Naples, Dries Mertens

Le FC Séville avait déjà accompli une bonne partie du chemin en allant s'imposer 1-2 la semaine dernière dans l'antre d'Istanbul Basaksehir. Le club andalou, davantage spécialiste de l'Europa League (vainqueur en 2006, 2007, 2014, 2015 et 2016), s'est qualifié pour les poules de la Ligue des champions. Les joueurs d'Eduardo Berizzo ont pourtant joué avec le feu en autorisant l'ouverture du score du Néerlandais Eljero Elia (0-1, 17e). L'égalisation signée du défenseur Sergio Escudero en début de seconde période (1-1, 52e), d'abord, suivie du but du 2-1, oeuvre du Franco-Tunisien Wissam Ben Yedder (2-1, 75e), ensuite, sont venus rassurer un stade Ràmon Sànchez Pìzjuan... qui a néanmoins tremblé jusqu'au bout suite à l'égalisation du Bosnien Edin Visca (2-2, 83e).



Les Grecs de l'Olympiakos ainsi que les Slovènes de Maribor seront bel et bien présents dans les poules de la C1 cet automne. L'Olympiakos l'a emporté 1-0 chez les Croates du HNK Rijeka grâce à un but (25e) de l'ailier allemand, le revenant Marko Marin, confirmant ainsi son succès (2-1) lors de la joute aller. De son côté, le NK Maribor, vieille connaissance des Dudelangeois, a renvoyé les Israéliens de l'Hapoël Beer-Sheva en Europa League. L'unique but du défenseur Matja Viler, inscrit dès le quart d'heure de jeu, a suffi pour renverser la vapeur en faveur des Slovènes (1-0), pourtant battus (2-1) à l'aller en Israël.

Mohammad Ghadir (Hapoël Beer-Sheva, à g., en rouge) tente sa chance, mais c'est Marko Suler (à dr., en mauve) et Maribor qui se qualifient pour les poules de la Ligue des champions

Enfin, avant même de disputer le match retour, une équipe était pratiquement assurée de prendre part au tirage au sort des poules de la C1, qui aura lieu ce jeudi à 18 heures à Monaco: le Celtic Glasgow, victorieux des Kazakhs du FC Astana 5-0 au match aller. Ce mardi en Asie centrale, les Ecossais ont assuré l'essentiel en première période (1-1), avant de lâcher du lest après le repos pour finalement s'incliner 4-3, après avoir tout de même été menés 4-1, avec notamment un doublé du Ghanéen Patrick Twumasi du côté d'Astana. Ce double débat spectaculaire aura donc généré la bagatelle de douze buts.



Les résultats de mardi

FC Astana (KAZ) - Celtic Glasgow (SCO) 4-3 (aller: 0-5)

NK Maribor (SLO) - Hapoel Beer-Sheva (ISR) 1-0 (1-2)

HNK Rijeka (CRO) - Olympiakos Le Pirée (GRE) 0-1 (1-2)

OGC Nice (FRA) - SSC Naples (ITA) 0-2 (0-2)

FC Séville (ESP) - Istanbul Basaksehir (TUR) 2-2 (2-1)

Au programme ce mercredi à 20h45



Slavia Prague (CZE) - APOEL Nicosie (CYP) (aller: 0-2)

FC Copenhague (DEN) - Qarabag FK (AZE) (0-1)

Steaua Bucarest (ROU) - Sporting Portugal (POR) (0-0)

Liverpool FC (ENG) - TSG Hoffenheim (GER) (2-1)

CSKA Moscou (RUS) - Young Boys Berne (SUI) (1-0)