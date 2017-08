(JFC). - Liverpool, le CSKA Moscou, le Sporting Lisbonne, l'APOEL Nicosie et le FK Qarabag sont les cinq derniers qualifiés pour les poules de la Ligue des champions, dont le tirage au sort aura lieu ce jeudi à partir de 18 heures à Monaco.

Liverpool a confirmé dans son antre d'Anfield Road le succès (2-1) conquis à l'aller chez les néophytes allemands d'Hoffenheim. Et tout est allé très vite puisque c'était déjà... 3-0 après seulement 21 minutes... En faux frère, l'... Allemand Emre Can porte les Reds au commandement dès la dixième minute (1-0, 10e). Puis, en l'espace de 180 secondes, le score passe à 3-0 pour la plus grande joie du Kop, grâce à l'Egyptien, ancien de l'AS Rome, Mohamed Salah (2-0, 18e) et, encore lui, Emre Can (3-0, 21e). La tornade rouge vient de s'abattre sur Hoffenheim... qui trouve néanmoins les ressources pour réduire la marque par Mark Uth avant la demi-heure (3-1, 28e)! A l'heure de jeu, le Brésilien Roberto Firmino vient éteindre définitivement les ultimes étincelles d'espoir du côté d'Hoffenheim (4-1, 63e). Sandro Wagner fixe les chiffres définitifs (4-2, 79e).



A l'instar de Liverpool, le CSKA Moscou a appuyé sa victoire à l'extérieur (0-1) lors du match aller face aux Young Boys de Berne par un nouveau succès à domicile. L'arrière-gauche moscovite Georgi Schennikov, juste avant le repos (1-0, 45e) et le milieu de terrain Alan Dzagoev, en seconde mi-temps (2-0, 65e) ont prestement renvoyé les Suisses en Europa League.

Emre Can inscrit le troisième but de Liverpool. A cet instant, on ne joue que depuis 21 minutes.

Les tombeurs de Dudelange qualifiés



Après le 0-0 du match aller à la maison, le Sporting Lisbonne se place rapidement sur les bons rails en inscrivant face au Steaua Bucarest ce fameux but à l'extérieur dès la 13e minute, par l'Ivoirien Seydou Doumbia (0-1, 13e). Oui, mais voilà, le Brésilien Junior Morais remet la formation roumaine en selle dans la foulée (1-1, 20e), et tout redevient tangent et tendu... jusqu'à l'heure de jeu où les Lions assomment définitivement l'équipe locale, via l'Argentin Marcos Acuna (1-2, 60e) et l'international portugais Gelson Martins (1-3, 64e). Le buteur néerlandais Bas Dost (1-4, 75e) et l'Argentin Rodrigo Battaglia (1-5, 88e) clôturent le bal du Sporting.



Grâce à Dino Ndlovu, les Azéris du FK Qarabag verront eux aussi les poules de la C1 pour une première historique! Le Sud-Africain a répondu à la 63e minute au but du Paraguayen Federico Santander (1-0, 45e) qui avait fait naître l'espoir du côté du FC Copenhague en rétablissant l'égalité au total des deux rencontres. Les Danois se consoleront avec le but de la victoire du Serbe Andrija Pavlovic (2-1, 66e).



Enfin, les Chypriotes de l'APOEL Nicosie, qui avaient sorti le F91 Dudelange au deuxième tour préliminaire en juillet, ont tranquillement géré leur avantage du match aller (2-0) face aux Tchèques du Slavia Prague en conservant le match nul 0-0.

Le tirage au sort des poules de la Ligue des champions 2017-2018, qui concerne 32 clubs, sera effectué ce jeudi sur le coup de 18 heures à Monaco.



Les résultats de mercredi



Slavia Prague (CZE) - APOEL Nicosie (CYP) 0-0 (aller: 0-2)

FC Copenhague (DEN) - Qarabag FK (AZE) 2-1 (0-1)

Steaua Bucarest (ROU) - Sporting Portugal (POR) 1-5 (0-0)

Liverpool FC (ENG) - TSG Hoffenheim (GER) 4-2 (2-1)

CSKA Moscou (RUS) - Young Boys Berne (SUI) 2-0 (1-0)

Joués mardi

FC Astana (KAZ) - Celtic Glasgow (SCO) 4-3 (aller: 0-5)

NK Maribor (SLO) - Hapoel Beer-Sheva (ISR) 1-0 (1-2)

HNK Rijeka (CRO) - Olympiakos Le Pirée (GRE) 0-1 (1-2)

OGC Nice (FRA) - SSC Naples (ITA) 0-2 (0-2)

FC Séville (ESP) - Istanbul Basaksehir (TUR) 2-2 (2-1)