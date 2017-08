(JFC). - Si l'Olympique de Marseille n'a pas tremblé face aux Slovènes de Domzale (3-0), l'Ajax Amsterdam, finaliste de l'Europa League 2017, quitte la compétition avant même d'atteindre la phase des groupes, victime des Norvégiens de Rosenborg. L'Athletic Bilbao, l'AC Milan, Everton, le Dynamo Kiev et le Zenit Saint-Pétersbourg sont qualifiés.

Pour l'AC Milan (6-0 à l'aller contre Shkëndija) et, dans une moindre mesure, pour Everton (2-0 face à Hajduk Split), la chose était entendue: Italiens et Anglais joueront les poules de l'Europa League après un court succès (1-0) pour les premiers, et un nul (1-1) pour les seconds au retour.



Par contre, pour les Néerlandais de l'Ajax Amsterdam, le retour s'annonçait nettement plus corsé après l'étonnant revers subi à l'ArenA des oeuvres de Rosenborg Trondheim à l'aller (0-1). En l'espace de deux minutes, pile à l'heure de jeu, Amin Younes (1-1) et Lasse Schöne (1-2) avaient remis les Amstellodamois sur les rails de la qualification après le but initial de Nicklas Bendtner en faveur de Rosenborg en première mi-temps. Mais le bourreau ds Ajacides est Nigérian et se nomme Samuel Adegbenro, auteur de deux buts assassins dans les dix dernières minutes (2-2, 80e et 3-2, 89e). Le finaliste sortant quitte donc la compétition dès avant le stade des poules...

Les tombeurs du Fola se qualifient



Auteur d'un match nul (1-1) à l'aller en Slovénie contre le NK Domzale, l'Olympique de Marseille n'a jamais tremblé dans son stade Orange Vélodrome. Un doublé de l'ancien Monégasque Valère Germain, plus un but de Florian Thauvin ont prestement expédié les Phocéens dans les poules de la C3 (3-0).



Battus 3-1 à l'aller face aux Grecs du PAOK Salonique, les tombeurs du Fola au 3e tour préliminaire, les Suédois d'Östersunds FK ont renversé la vapeur, s'imposant 2-0 à domicile. Ils participeront pour la première fois de leur histoire aux poules de l'Europa League.



A noter également les qualifications attendues du Dynamo Kiev (face aux Portugais de Maritimo Funchal), du Zenit Saint-Pétersbourg (après prolongations contre Utrecht), de l'Athletic Bilbao, du Sporting Braga, du BATE Borisov, du Red Bull Salzbourg, de Ludogorets et des deux clubs de Belgrade, le Partizan et l'Etoile Rouge.



Ils seront tous présents au tirage au sort des poules qui se déroule ce vendredi à partir de 13 heures à Monaco.



Parmi les éliminés de marque, le Legia Varsovie a subi la loi des Moldaves du Sheriff Tiraspol. Les Belges du FC Bruges n'ont pu franchir l'obstacle des Grecs de l'AEK Athènes. Fenerbahçe a buté sur les Macédoniens du Vardar Skopje, tandis que le Dinamo Zagreb a flanché face aux Albanais de Skënderbeu Korçë.



Les résultats

AEK Larnaca (CYP) - Viktoria Plzen (CZE) 0-0 (aller: 1-3)

Dynamo Kiev (UKR) - Maritimo Funchal (POR) 3-1 (0-0)

Östersunds FK (SWE) - PAOK Salonique (GRE) 2-0 (1-3)

Sheriff Tiraspol (MDA) - Legia Varsovie (POL) 0-0 (1-1)

Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) - FC Utrecht (NED) 2-0 (a.p.) (0-1)

Oleksandriya (UKR) - BATE Borisov (BLR) 1-2 (1-1)

Maccabi Tel-Aviv (ISR) - Rheindorf Altach (AUT) 2-2 (1-0)

RB Salzbourg (AUT) - Viitorul Constanta (ROU) 4-0 (3-1)

FK Suduva (LTU) - Ludogorets Razgrad (BUL) 0-0 (0-2)

Fenerbahçe (TUR) - Vardar Skopje (MKD) 1-2 (0-2)

Skënderbeu Korçë (ALB) - Dinamo Zagreb (CRO) 0-0 (1-1)

Midtjylland (DEN) - Apollon Limassol (CYP) 1-1 (2-3)

AEK Athènes (GRE) - FC Bruges (BEL) 3-0 (0-0)

Videoton Szekerfehervar (HUN) - Partizan Belgrade (SRB) 0-4 (0-0)

Olympique Marseille (FRA) - NK Domzale (SLO) 3-0 (1-1)

Rosenborg Trondheim (NOR) - Ajax Amsterdam (NED) 3-2 (1-0)

Sporting Braga (POR) - FH Hafnarfjördur (ISL) 3-2 (2-1)

Athletic Bilbao (ESP) - Panathinaïkos (GRE) 1-0 (3-2)

Shkëndija (MKD) - AC Milan (ITA) 0-1 (0-6)

Hajduk Split (CRO) - Everton FC (ENG) 1-1 (0-2)

Etoile Rouge Belgrade (SRB) - FK Krasnodar (RUS) 2-1 (2-3)

Austria Vienne (AUT) - NK Osijek (CRO) 0-1 (1-2)