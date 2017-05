La logique a été respectée au stade du Camping de Rosport ce samedi après-midi puisque c’est Grevenmacher, le pensionnaire de Promotion d’Honneur, qui s’est imposé face au Minerva Lintgen (2-0).



Par Thibaut Goetz

Le match

Jamais deux sans trois? L’adage était du côté du Minerva avant ce troisième barrage, puisque dans les deux premiers déjà disputés l’équipe de la division inférieure a réussi à terrasser son adversaire. Les premières minutes de jeu sont poussives d’un côté comme de l’autre, dans un stade du Camping accablé par la chaleur. Les deux blocs se font face et on voit arriver très peu de ballons dans les trente derniers mètres.

C’est juste après une salutaire pause boisson que Grevenmacher va porter l’estocade. Alerté par un ballon en profondeur de son capitaine Brzyski, Abdullei s’en va battre facilement Theis qui n’avait pas eu encore à s’employer dans ce match (1-0, 28e). Pas grand-chose de plus à signaler pour cette première mi-temps mis à part la sortie d’Alves sur blessure pour Lintgen. Visiblement touché aux adducteurs, le milieu de terrain est remplacé par Mozina.



Un CSG plus efficace



Dès la reprise Lintgen met la pression sur les Mosellans, et Jiang sauve sur sa ligne un tir de Silva après un corner (46e). Le ballon circule mieux du côté des joueurs de Division 1 mais ils peinent à se rapprocher concrètement des buts du CSG.



Et Grevenmacher va se montrer terriblement réaliste puisque sur leur première occasion Bonet va doubler la mise (2-0, 63e). Lintgen accumule les corners mais ne trouve pas la clé pour marquer.

Les dernières minutes sont anecdotiques et Grevenmacher gère son avance tranquillement. Au coup de sifflet final les Mosellans peuvent laisser éclater leur joie après une saison qui n’aura pas été de tout repos.



Tiago Alves tente de relancer le Minerva malgré la présence de Florian Gaspar.

Photo: Stéphane Guillaume

La note: 11/20



Une première période à un rythme de sénateur, logique au vu des 36 degrés sous le soleil au moment du coup d’envoi. Plus d’espaces en seconde période mais peu d’occasions à signaler.

Le fait du match

La chaleur a fait souffrir les 22 acteurs. Difficile de pouvoir s’exprimer pleinement dans un match de football par de telles températures, la qualité générale du match s’en est ressentie.



L’homme du match

Pas véritablement de grande prestation personnelle à signaler du côté de Grevenmacher dans ce match fermé. Mais pour avoir mis son équipe sur la voie du maintien grâce à son but Amodou Abdullei mérite cette distinction.



Joie et soulagement du côté de Grevenmacher.

Photo: Stéphane Guillaume

Ils ont dit



Joe Flick (coach Lintgen): "Je trouve que c'était un match complet de notre part. Il a manqué que les buts. C'est décevant de ne pas marquer pour faire douter l'adversaire. On a tout donné, Grevenmacher a contrôlé, ils ont été présents physiquement mais nous aussi. J'ai vu une équipe de Lintgen qui peut sortir la tête haute et être fière de son parcours."

Amodou Abdullei (Grevenmacher): "Je suis très heureux, on a beaucoup travaillé lors des dernières semaines. Ce n'était pas facile, mais avec l'esprit d'équipe et beaucoup de concentration on a réussi. Voir le club rester en deuxième division me fait plaisir mais pourquoi pas revenir en BGL bientôt?"

CS Grevenmacher - Minerva Lintgen 2-0

Stade du Camping à Rosport, pelouse en bon état, arbitrage de M.Durieux assisté de MM. Jans et Marcos. 714 spectateurs payants. Mi-temps: 1-0.

Evolution du score: 1-0 Abdullei (28e), 2-0 Bonet (63e).

Corners: 1 (1+0) pour le CSG, 12 (1+11) pour le Minerva

Cartons jaunes: Brzyski (65e, faute sur Bouso) à Grevenmacher; De Almeida (68e, protestation) au Minerva.

CSG: Jiang ; Pataki, Brzyski (cap.), Balota, Schott ; Goncalves, Gaspar ; Bonet, Zimmer (80e, Ferretti), Musliu (72e, Ibrahimi) ; Abdullei (83e, Aliu).

Joueurs non-utilisés: Budzisch, Reckovic.

Entraîneur: Manuel Peixoto.

MINERVA LINTGEN: Theis (cap.) ; Silva, Da Mota, Da Graca, Schreiner (69e, Ribeiro) ; De Almeida, Alves (37e, Mozina) ; Bouso, Pantoja, Mendes ; Bozic (70e, Borges).

Joueurs non-utilisés: Tavares, Haagen.

Entraîneur: Joe Flick.