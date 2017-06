Dans ce match de barrage entre Ligue 1 et Ligue 2, la défense de Colmar-Berg a pu aisément contenir les attaques de Mertert-Wasserbillig . La puissance offensive du club de L1 était en revanche trop faible pour décider d'un match qui s'est joué au botté des tirs au but sur un score de... 2-1 après douze tentatives.

Par Daniel Pechon

Le match

La partie s'entamait dans un rythme endiablé. Colmar-Berg héritait de deux corners successifs, et un envoi de Weiler pour les Mosellanes passait au-dessus de la transversale du but défendu par Hoja: le tout condensé en deux minutes trente.

On aurait aimé que cela continue sur le même tempo, mais les débats perdaient vite en intensité. Si Colmar-Berg conservait la maîtrise technique, le poids offensif des joueuses de Ligue 1 était en revanche trop faible (moyenne de 0,73 but par rencontre en championnat).

Cependant, un coup franc de Morgado était dévié du bout des doigts par Elas (13e). Et sur le corner qui suivait, la gardienne avait encore un réflexe de la main sur une reprise de Jungbluth. Mertert-Wasserbillig, avec une défense à quatre, avait une bonne lecture tactique de la rencontre. Les joueuses mosellanes restaient bien en bloc, très compactes, comme leur entraîneur, Guy Kremer, l'avait promis.

Après la pause, la partie changeait de physionomie: Mertert-Wasserbillig prenait le match en mains, mais sur deux contres, c'est Colmar-Berg qui se montrait le plus dangereux. Et c'est encore Elas qui s'illustrait dans les pieds de Jungbluth, puis dans ceux de Goncalves cinq minutes plus tard, et appréciait parfaitement la trajectoire d'un long ballon en sortant judicieusement de son rectangle pour intervenir de la tête.



Caroline Krieps (en jaune, Mertert-Wasserbillig) intervient énergiquement devant Melina Morgado Morais (Colmar-Berg, à dr.)

Photo: Julien Ramos / Imagify

La rencontre s'animait. Hoja bloquait un coup franc de Schoenauer et Schill s'enfonçait dans le rectangle avant d'être bloquée in extremis. Sur un contre rondement mené par Petrovic, Kayser était trop courte pour tromper Hoja. Dans l'autre camp, à la 88e minute, la tête de Marques passait un rien à coté....

Après cinq tirs au but de chaque coté, incroyable mais vrai, le score était de... 1-1, avec deux arrêts des gardiennes de but de chaque équipe. Au sixième botté de chaque équipe, Hoja stoppait son troisième envoi et Ferreira libérait enfin Colmar-Berg...

La note: 10/20.

Des occasions, certes, mais qui ont trop rarement mis les gardiennes en danger. Après un premier acte ennuyeux, le second a été plus nerveuxe, mais toujours sans but. Avant un festival de ratés lors de la séance décisive de tir au but...



Le fait du match

Avec trois réflexes en l'espace de dix minutes, Elas a empêché Colmar-Berg de mener. C'était avant les arrêts de son homologue, qui a stoppé trois tirs au but!



La «dame» du match

En annihilant trois tirs au but, Hoja doit être associée au succès de Colmar-Berg, même si elle a elle-même manqué le cinquième envoi qui pouvait être décisif. Qu'importe, Ferreira n'a pas tremblé pour Colmar-Berg et a donné le droit à son équipe d'évoluer en Ligue 1 la saison prochaine.

Toute l'élégance de Sylvie Marques Marinho (en orange, Colmar-Berg), sous le regard d'Elisabeth Schoenauer 8Union Mertert-Wasserbillig, à dr. en jaune)

Photo: Julien Ramos 7 imagify

Réactions

Guy Kremer (entraîneur de Mertert-Wasserbillig): «On a fait jeu égal avec une équipe de Ligue 1, avec une défense qui a tenu les 90 minutes. Il ne faut pas oublier que la saison dernière, on s'est battus jusqu'au dernier match pour ne pas descendre. On a livré un bon match, en restant concentrées jusqu'au bout, sans faute défensive. Un tout dernier mot: je remercie ma copine qui a supporté mon absence cinq fois par semaine, soit un match et quatre entraînements, pendant toute la saison.»

Fernando Gomes (entraîneur de Colmar-Berg): «J'ai vu une bonne première mi-temps de mon équipe. Ensuite, on a eu peur, car nous sommes habitués de perdre. On s'est repliés et on n'a alors plus osé. C'est le fait d'une équipe qui s'est battue tous les matches de la saison pour ne pas perdre, et s'est engluée dans un cercle vicieux de la défaite. Tandis que Mertert-Wasserbillig était, lui, dans une spirale de succès. Avant le premier tir au but, j'avais déjà écrit la liste des onze frappeuses. Donc Jessica (Ferreira) savait ce qui l'attendait...»

Jessica Ferreira (auteure du tir au but victorieux pour Colmar-Berg): «En partant du milieu de terrain, je savais que j'allais tirer à gauche. A l'entraînement, je shoote toujours à gauche. Arrivée au point de penalty, j'ai regardé à droite, et tiré à gauche. Ce fut le plus beau moment de ma vie de footballeuse quand j'ai vu le ballon secouer les filets.»

Melina Morgado Morais (à g., Colmar-Berg, en orange) dégage le ballon devant Maxi Marguerite Kayer (Mertert-Wasserbillig, en jaune)

Photo: Julien Ramos / Imagify

La fiche technique

AS Colmar-Berg (L1) - Union Mertert-Wasserbillig (l2) 0-0 (2-1 t.a.b.)



Terrain Kuerzwénkel à Consdorf, bonne pelouse, arbitrage de M. Carlos da Silva assisté de MM. Herbert Schilz et Manuel Silva Pinto, 330 spectateurs. Mi-temps: 0-0.

Corners: 5 (5+0) pour Colmar-Berg; 1 (0+1) pour Mertert-Wasserbillig.

Carton jaune: Schreiner (81e, stoppe son adversaire le long de la ligne) à Colmar-Berg; aucun à Mertert-Wasserbillig.

AS COLMAR-BERG: Hoja; Do Carmo Matos, Champenois (cap.), Jacobs, Schreiner, Marques; Morgado Morais, Sousa Leite, Gomes Moreles, Jungbluth (65e Goncalves), Sous Lopes (71e Ferreira).

Joueuse non-utilisée: aucune.



Entraîneur: Fernando Gomes

UNION MERTERT-WASSERBILLIG: Elias; Ferrin,Boever (cap.), Ebsen (90e Tietto), V. Breser, Petrovic, Krieps (61e Schill), Schoenauer, Weiler (70e Feller), Kayser, S. Breser.

Joueuses non utilisées: Boever et Schiancariol.

Entraîneur: Guy Kremer.