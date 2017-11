Obligé d'aller chercher un résultat à Dublin en match de barrage retour pour le Mondial 2018 après le 0-0 de l'aller, samedi à Copenhague, le Danemark a surclassé mardi l'Irlande par cinq buts à un et disputera donc sa cinquième phase finale de Coupe du monde, l'été prochain en Russie.

Par Jean-François Colin



Absente de l'édition 2014 au Brésil, la sélection danoise avait obtenu son meilleur résultat - un quart de finale - en 1998 en France. Elle fut aussi huitième-de-finaliste en 1986 au Mexique et en 2002 au Japon et en Corée.



Engagement total et furia irlandaise, ce mardi soir en début de match sur la pelouse de l'Aviva Stadium de Dublin. Dès la 6e minute, l'équipe locale trouve l'ouverture de la tête par le joueur de Brighton, Shane Duffy, complètement oublié par la défense danoise (1-0, 6e).

Et, alors que Daryl Murphy aurait dû faire 2-0 à la 22e minute, s'il n'avait trop croisé son envoi, le sort de l'Irlande va être scellé en l'espace de trois minutes autour de la demi-heure: c'est d'abord le défenseur central de Chelsea, Andreas Christensen qui reprend au petit rectangle un centre de la gauche de Pione Sisto et trompe Randolph d'un vieux tir croqué via le poteau (1-1, 29e). Trois minutes plus tard, l'attaquant de Tottenham Christian Eriksen conclut un modèle de contre-attaque d'un missile qui se loge sous la transversale de Randolph (1-2, 32e). Après son match nul 0-0 à l'aller à Copenhague, l'Irlande doit donc inscrire deux nouveaux buts pour voir la Russie l'été prochain. Mission extrêmement délicate, bien évidemment. Le coeur n'y est plus, le Trèfle est en berne...

Andreas Christensen (n°6, en blanc, à dr.) vient d'égaliser pour le Danemark...

Photo: AFP

Trente qualifiés connus sur trente-deux



Valeureux à souhait, les Irlandais n'ont tout simplement pas les moyens d'inquiéter ce Danemark-là en seconde mi-temps. Au contraire, Eriksen, encore lui, enfonce définitivement le clou d'un superbe enroulé du pied gauche (1-3, 63e), puis, comme à la parade, en profitant d'une énorme erreur technique de Ward (1-4, 74e). Beaucoup trop fort pour la défense irlandaise, le joueur des Spurs signe là un triplé. Nicklas Bendtner ferme le bal sur penalty à la 89e minute (1-5, 89e). Lourd pour l'Irlande!



Le Danemark est donc le dernier pays européen qualifié pour la prochaine Coupe du monde; il rejoint la... Russie (pays hôte), l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne, la Pologne, l'Islande, la Serbie, la France, le Portugal, la Suisse, la Croatie, et la Suède.



Christian Eriksen, l'homme du match à Dublin

Photo: AFP

Si on y ajoute le Nigeria, l'Egypte, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, le Brésil, l'Uruguay, l'Argentine, la Colombie, l'Iran, le Japon, la Corée du Sud, l'Arabie Saoudite, le Mexique, le Costa Rica et le Panama, trente nations participantes (sur trente-deux) sont désormais connues, avant le tirage au sort de la pahse finale programmé le 1er décembre à 16 heures à Saint-Pétersbourg.

L'Argentine renversée, l'Allemagne arrache le nul



Par ailleurs, plusieurs matches amicaux majeurs se jouaient parallèlement ce mardi en soirée et impliquaient de nombreuses nations déjà qualifiées.

Les champions du monde allemands ont arraché le match nul (2-2) contre la France à Cologne. Le capitaine du Borussia Mönchengladbach, Lars Stindl a égalisé à la dernière minute (90+3) pour la Mannschaft, qui était menée suite à un doublé d'Alexandre Lacazette (34e et 71e), le joueur d'Arsenal, titularisé en pointe par Didier Deschamps, alors que Timo Werner avait entre-temps égalisé pour l'Allemagne (56e). Les hommes de Joachim Löw sont passés très près de la défaite!



Kevin Trapp (en rouge, le gardien allemand) en est tout marri: Alxeandre Lacazette (en bleu, France) est passé par là...

Photo: AFP

La Belgique, qui avait concédé le match nul (3-3) face au Mexique vendredi, accueillait le Japon à Bruges. Surclassés par le Brésil (1-3) à Lille la semaine passée, les Nippons de Vahid Halilhodzic ont résisté jusqu'à la 72e minute, moment choisi par Romelu Lukaku pour inscrire son 31e but chez les Diables Rouges, qui fait de lui le meilleur buteur unique de l'histoire de la sélection noire-jaune-rouge. Score final: 1-0.

Edinson Cavani n'a, lui, eu besoin que de dix minutes pour inscrire son 40e but en 98 sélections avec la Celeste. Dans un début de match tonitruant au stade Ernst Happel de Vienne, où l'Autriche avait ouvert la marque via Marcel Sabitzer après cinq minutes, l'attaquant du Paris SG a signé l'égalisation uruguayenne. Louis Schaub offrira la victoire sur le fil à l'Autriche en fin de match (2-1, 87e).

Duel de prestige à Wembley, mais pas de but entre l'Angleterre et le Brésil, qui se sont quittés dos-à-dos, sur un score nul et vierge: 0-0.

Par contre, renversement de situation aussi complet que spectaculaire à... Krasnodar (Russie): alors que, grâce à des buts du Sévillan Éver Banega et de Sergio Agüero, l'Argentine menait 2-0 après 36 minutes face au Nigeria, les Super Eagles ont complètement inversé la tendance par Kelechi Iheanacho, l'ancien attaquant de Manchester City, Alex Iwobi (2 buts) et Brian Idowu pour s'imposer au final 4-2. Et un de chute, un!, pour l'Albiceleste, finaliste mondiale en 2014.

Sergio Agüero a été victime d'un léger malaise dans les vestiaires à la mi-temps du match, et a été conduit à l'hôpital par précaution pour y passer des examens. Les premières informations délivrées par la sélection argentine font état d'une lipotymie, c'est-à-dire un malaise sans perte de connaissance.

[⚽️ VIDEO BUT]

🏆🇦🇷🇳🇬 Enorme boulette du gardien du Nigéria qui prend le ballon à la main en-dehors de sa surface 😂 Coup franc et... But !https://t.co/eiuqXuGCBZ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 14 novembre 2017





[⚽️ VIDEO BUT]

🏆🇦🇷🇳🇬 La merveille de coup franc d'Iheanacho face à l'Argentine 🔥

😱 Le début de la remontada !https://t.co/X0f0mtv99u — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 14 novembre 2017

Toujours sur le sol du prochain Mondial, mais à Saint-Pétersbourg cette fois, le public du stade Krestovskyi en a eu pour son argent, avec six buts marqués et équitablement répartis lors de Russie - Espagne (3-3). Les deux penalties convertis par Sergio Ramos n'ont pas permis à la Roja de s'imposer, malgré le but rapide inscrit par Jordi Alba (9e). En face, l'attaquant de pointe du FK Krasnodar, Fedor Smolov y est aussi allé d'un doublé, en plus de la réalisation d'Aleksey Miranchuk.

Enfin, la Colombie, qualifiée pour la Coupe du monde, a écrasé la Chine 4 à 0 à Chongqing, avec des buts de Felipe Pardo, Carlos Bacca, et un doublé de Miguel Angel Borja, alors que l'Islande, qui disputera en 2018 la première phase finale mondiale de son histoire, a été accrochée (1-1) in extremis par le Qatar à Doha; Vidar Kjartansson a signé le but islandais à la 26e minute.

Les autres résultats de mardi: Corée du Sud - Serbie 1-1, Slovaquie - Norvège 1-0, Roumanie - Pays-Bas 0-3, Hongrie - Costa Rica 1-0, Pays de Galles - Panama 1-1.