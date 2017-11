Pour la première fois depuis 1958, l'Italie ne participera pas à la Coupe du monde. Incapable de battre la Suède (0-0), ce lundi à Milan en match de barrage retour, la Squadra Azzurra est éliminée après sa défaite (0-1) vendredi lors du match aller à Solna.

Par Jean-François Colin



Privée de Marco Verratti, suspendu après son carton jaune reçu au match aller, la Squadra Azzurra se présente aussi sans Daniele De Rossi, ni Andrea Belotti. Le Napolitain Jorginho et Alessandro Florenzi commencent la rencontre au milieu de terrain, tandis que c'est Manolo Gabbiadini (FC Southampton) qui est associé à Ciro Immobile en pointe.

Ventura reconduit le 3-5-2 du match aller, laissant sur le banc l'ailier Lorenzo Insigne, que de très nombreux observateurs espéraient voir débuter. En défense, Leonardo Bonucci tient bien sa place affublé d'un masque de protection sur le visage, malgré son nez cassé au match aller.

Côté suédois, le sélectionneur Janne Andersson opère deux changements par rapport à l'aller: Mikael Lustig relaie Emil Krafth, de Bologne, à l'arrière-droit, tandis que l'unique buteur de Solna, Jakob Johansson remplace Albin Ekdal.

Les vingt-deux acteurs sont très tendus en début de match, et l'arbitre espagnol M. Lahoz brandit déjà deux cartons jaunes - un dans chaque camp - dans les dix premières minutes. Blessé (sans aucun contact) à un genou, le buteur de l'aller, Jakob Johansson, doit quitter la pelouse après seulement 18 minutes, remplacé par Gustav Svensson.

Une image forte de ce barrage retour: la sortie sur civière du buteur de l'aller,Jakob Johansson, blessé à un genou dès la 18e minute

Photo: AFP

Main suspecte de Barzagli dans le rectangle



Grosse controverse à la demi-heure lorsqu'Andrea Barzagli contrôle manifestement le ballon du bras dans sa propre surface de réparation, mais M. Lahoz n'accorde qu'un... carton jaune à Forsberg, coupable d'avoir manifesté sa désapprobation avec un peu trop de véhémence.

Au rayon des occasions de but, les envois italiens de Florenzi (6e), Immobile (16e, dans le filet latéral) et Parolo (41e, au-dessus) ne sont pas cadrés, pas plus que le boulet de canon de Candreva (27e, au-dessus), tandis qu'en face, Claesson oblige Buffon à se coucher (23e). Mais la plus belle opportunité du premier acte échoit juste avant le repos à Immobile, dont l'essai est sauvé devant la ligne par Granqvist (40e), juste avant que Florenzi ne trouve Olsen sur sa route (45e). L'Italie pousse, la Suède ne rompt pas.



L'attaquant suédois Marcus Berg (en jaune, n°9) tente de se dépêtrer du double marquage de Leonardo Bonucci (à g.) et Marco Parolo (à dr.)

Photo: AFP

La Nazionale, qui a bouclé la première mi-temps pied au plancher, poursuit son travail de sape à la reprise. L'intervention rugueuse de Lustig sur Darmian dans le rectangle laisse M. Lahoz de marbre (47e).

Le jeu se déroule désormais exclusivement dans le camp scandinave, et plus les minutes s'égrènent, plus l'atmosphère de Giuseppe Meazza devient irrespirable. La superbe reprise de Florenzi est un rien trop croisée (53e), la frappe de Chiellini meurt dans les bras d'Olsen (58e), la reprise en un temps d'Immobile passe à côté (64e), l'envoi lointain de Candreva est bloqué par Olsen (74e), la volée de Florenzi prend la direction des tribunes (77e), la reprise de la tête de Parolo est repoussée des poings par Olsen (83e), et enfin, la magnifique volée très pure du pied droit d'El Shaarawy trouve encore Olsen (87e).

Duel aérien entre l'Italien Jorginho (à g., en bleu) et le SuédoisJakob Johansson

Photo: AFP

Rien n'y fait. Vingt-trois tentatives au but, 75% de possession de balle. En vain: la Squadra Azzurra ne marquera pas ce soir. L'Italie, quadruple championne du monde (1934, 1938, 1982 et 2006), est éliminée, la Suède, absente des Coupes du monde 2010 et 2014, jouera, elle, bel et bien le Mondial 2018 en Russie.

Le légendaire Gianluigi Buffon (39 ans, 174 sélections) peut à présent ranger ses gants à l'échelon international. Vainqueur de la Coupe du monde en 2006, le portier de la Juventus Turin ne disputera pas un sixième Mondial.



Italie - Suède 0-0 (aller: 0-1)

Milan. Stade Giuseppe Meazza, pelouse en excellent état, temps froid mais sec, 72.696 spectateurs, arbitrage d'Antonio Mateu Lahoz, assisté de Pau Cebrián Devís et Roberto del Palomar (ESP).

Corners: 8 (2+6) pour l'Italie; 0 pour la Suède.

Cartons jaunes: Chiellini (9e, intervention par derrière dans les chevilles de Berg), Barzagli (22e, croche-pied sur Forsberg) et Bernardeschi (90+2, cisaille S. Larsson en deux) à l'Italie; Johansson (10e, tacle en retard sur Parolo), Forsberg (30e, rouspétance, réclame un penalty à M. Lahoz), Lustig (65e, arrête fautivement El Shaarawy qui était passé), Thelin (69e, coup de coude dans le visage de Bonucci) et Olsen (90+4, gain de temps intempestif) à la Suède.

ITALIE (3-5-2): Buffon (cap.); Barzagli, Bonucci, Chiellini; Candreva (76e Bernardeschi), Florenzi, Jorginho, Parolo, Darmian (63e El Shaarawy); Gabbiadini (63e Belotti), Immobile.



Remplaçants non-utilisés: Donnarumma, Perin; Rugani, Gagliardini, Insigne, Astori, De Rossi, Éder et Zappacosta.



Sélectionneur: Gian Piero Ventura.



SUEDE (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelöf, Granqvist (cap.), Augustinsson; Claesson (72e Rohdén), J. Johansson (19e G. Svensson), S. Larsson, Forsberg; Toivonen (54e Thelin), Berg.



Remplaçants non-utilisés: Johnsson, Nordfeldt; M. Olsson, Guidetti, Helander, Krafth, P. Jansson, Durmaz et Sema.



Sélectionneur: Janne Andersson.